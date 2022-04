Post Facebook d’Air Algérie sur le Maroc : une première tête tombe

Rien qu’entre la fin de 2021 et 2022, la compagnie aérienne nationale a enchaîné un grand nombre de coups et fait presque chaque jour la une des médias. Entre un steward impliqué dans un réseau de voleurs, un mineur qui arrive à Paris en se cachant dans un avion appartenant à ce transporteur et les réclamations sans cesse formulées par ses clients, on ne sait plus où mettre la tête. Place maintenant à une affaire un peu spéciale, loin des scandales qui nécessitent l’intervention des forces de l’ordre, mais qui a suscité la colère des internautes algériens.

Comme à son habitude, le transporteur aérien national postule pratiquement chaque jour des publications sur ses réseaux sociaux officiels permettant de promouvoir le tourisme sur le territoire algérien, mais aussi de commercialiser ses vols et d’informer sa clientèle des éventuels changements sur le pavillon national. Cependant, un de ses post Facebook n’a pas passé inaperçu et a provoqué même un limogeage de l’un des responsables de la compagnie.

En effet, le directeur de la compagnie aérienne algérienne, Amine Debaghine Mesraoua, vient de mettre fin, le mardi 19 avril 2022, aux fonctions de la directrice marketing d’Air Algérie, qui a pourtant commis une « faute grave ».

«Fière de son passé riche et diversifié, avec ses monuments historiques marocains et espagnols, et sa touche andalouse, Tlemcen, la ville de l’art et de l’histoire est surnommée la perle du Maghreb ».

C’est par le biais de cette description, postée sur les réseaux sociaux le 15 avril 2022, qu’Air Algérie a voulu faire la promotion de Tlemcen, qui est en voie d’ouvrir totalement son ciel à la circulation aérienne. Ce fut une mauvaise idée. Le message, tout juste publié, a provoqué la colère des internautes et des médias de l’Est.

Une publication qui n’a pas passé inaperçu !

Le mécontentement est à ce point grand que le transporteur aérien a été obligé de revoir quelques minutes plus tard cette publication, débarrassée de toute allusion à l’Espagne et, plus encore, au Maroc. Hélas, il était déjà trop tard. Le moment était déjà à la responsabilité, les Algériens réclamant des têtes. << Il faut tout de suite arrêter l’admin qui a publié cela ! Lisez l’Histoire avant d’écrire n’importe quoi » a commenté un internaute.

Un appel qui n’est pas resté sans suite. En effet, Air Algérie a limogé mardi 19 avril dernier sa directrice marketing, fautive aux yeux de la compagnie de grave erreur. Avant son licenciement, Nahla Benbelkacem, la responsable licenciée a été soumise à un questionnaire à propos d’un post figurant sur la page du département marketing qui, pour valoriser la destination Tlemcen, a présenté cette dernière comme étant une ville au passé marocain.

Mais pas seulement. La compagnie a même rompu le contrat la liant à l’agence de communication Ganfood, une filiale algérienne du groupe français Havas. Il faut dire que le message de la compagnie ne mécontente pas que les internautes.