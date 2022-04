Portugal : Slimani-Amorim, le courant ne passe plus

Le courant ne passe plus entre l’attaquant international Algérien Islam Slimani et son entraineur au Sporting Portugal Ruben Amorim. Ce dernier, reproche à son joueur sa baisse en forme, notamment depuis le début du mois sacré.

Islam Slimani vit mal sa situation au Sporting Portugal. Après s’être accroché verbalement avec son entraineur Ruben Amorim il y a quelques semaines, qui a fini par l’écarter du match face à Tandella, voilà que les deux hommes ont eu un nouveau différent. En effet, le coach reproche à son joueur sa baisse en forme due au jeune. Du coup, il l’a fait éjecter de ses plans puisqu’il ne l’a pas retenu pour les deux derniers matchs.

«Ceux qui s’entraînent le mieux jouent et sont convoqués. Je peux risquer mon travail et des qualifications pour des finales mais ce sera comme ça jusqu’à ce que j’arrête d’être entraîneur. L’entraînement compte énormément», avait d’ailleurs déclaré Amorim au sujet du buteur algérien. Une justification qui ne semble cependant pas au gout du Fennec : «sans manger, ni boire, je me suis toujours entraîné dur pour mon club. Personne ne pourra ne me l’enlever», a ainsi assuré Slimani sur son compte Instagram.

Slimani jeûne depuis le 1er avril dernier et n’a, depuis, joué que 45 minutes en cumulé…

Amorim : «Je lui ai dis ce qu’il faut le dire, affaire close»

Lors du point de presse qu’il a tenu hier, soit la veille du match d’aujourd’hui face au Boa Vista, l’entraineur de Sporting Portugal Ruben Amorim a évoqué le cas Slimani et ce, à la suite des plusieurs questions posées par les médias présents. Il ne veut pas s’étaler beaucoup sur ce sujet, en affirmant qu’il a dit à ce son joueur ce qu’il fallait lui dire, y compris les autres joueurs.

« Je ne le voulais pas au début, puis j’ai vu qu’il nous manquait quelque chose devant. Tous les joueurs recrutés étaient mon choix. Si cela ne fonctionne pas avec un joueur, c’est entièrement de ma responsabilité. », dira-t-il, et d’ajouter : « J’ai une responsabilité complètement différente vis-à-vis de celle de Slimani, il n’y a rien à dire, tout ce que j’avais à dire, je l’ai dit à Slimani, à la direction et à mes joueurs, tous face à face. Pour moi c’est un sujet clos. Je ne peux pas prendre de décisions populaires», dira le technicien Portugais lors du point de presse qu’il a tenu.

Cela a suscité la réaction du meilleur buteur de la sélection nationale Algérienne à travers un nouveau poste sur son compte Instagram. « La patiente est dure, mais sa récompense est pure », un autre message indirect adressé à son entraineur.

La fin de la saison en cours s’annonce compliquée pour Islam Slimani qui a, pourtant, débuté en force la phase retour avec le Sporting Portugal. Le courant ne passe plus avec son entraineur, reste à savoir si la relation sera rétablie entre les deux hommes après le mois de Ramadan.