Portugal : nostalgique, Madjer en visite au musée du FC Porto

Rabah Madjer a rendu visite au musée du FC Porto au Portugal. Il s’est rappelé de sa gloire lors de son passage avec les « Dragons » dans les années 80.

Le musée du FC Porto a eu une agréable surprise. L’ancienne star de l’équipe, l’Algérien Rabah Madjer, lui a rendu visite. Dans les photos publiées sur la page facebook officielle du musée, on voit bien la légende du football algérienne se rappeler de ses moments de gloire avec le FC Porto. On cite notamment sa célèbre talonnade lors de la finale de la Coupe des Clubs Champions Européens (Ex-Champion’s league) face au Bayern de Munich.

« Madjer, un protagoniste inimitable de l’histoire de FC Porto et une présence constante au musée et au stade du dragon, est passé nous voir, rappelant certains des » moments les plus heureux » de sa vie. Les photos prouvent l’enthousiasme avec lequel il regardait dans chaque symbole, image ou statue qui mettent en évidence le génie que les fans portistes n’oublieront jamais. Merci pour la visite, Madjer ! ». A écrit le musée du FC Porto sur sa page Facebook officielle.