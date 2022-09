Portugal : le magnifique hommage des supporters du FC Porto à Madjer

Les supporters du FC Porto n’ont certainement pas oublié l’une des légendes de leur club favori, en l’occurrence l’Algérien Rabah Madjer. Ils lui ont rendu un grand hommage hier soir à l’occasion d’un match de la Ligue des Champions Européenne.

Le FC Porto a accueilli hier soir le représentant belge FC Bruges. Un match pour le compte de la 2e journée de la phase des poules de la Ligue des Champions Européenne. Avant le coup d’envoi du match, les supporters portugais ont soulevé une grande banderole dans les tribunes de l’Estadio Do Dragao sur laquelle on voit l’image de la star algérienne Rabah Madjer et sa talonnade lors de la finale de la Ligue des Champions Européenne (La Coupe des Clubs Champions Européens à l’époque) face au Bayern de Munich en 1987 (2-1). Une talonnade magique qui l’a fait entrer dans l’histoire du club portugais par la plus grande porte.

Il faut dire que les supporters du FC Porto n’ont pas oublié la légende Madjer. Ce dernier, aura été le grand artisan du premier fameux titre européen de la formation portugaise. Le magnifique hommage des fans portugais sera sans doute très apprécié par l’ancien attaquant de la sélection nationale.

Le président du FC Porto a déjà rendu hommage à Madjer

Le président du FC Porto, Pinto Da Costa, a déjà rendu un grand hommage à Rabah Madjer le mois d’avril dernier. En effet, il a désigné la légende algérienne comme le meilleur joueur de son règne.

« Pour moi, ce fut Madjer. On ne devrait pas dire qu’il était le meilleur, mais c’était un attaquant complet car il jouait des deux pieds. Il était rapide et bon de la tête. Il avait des dribbles fantastiques ». Dira Pinto Da Costa.

Rappelons que Rabah Madjer a évolué au FC Porto à deux reprises. Entre 1985 et 1987 puis entre 1988 et 1991. Club avec lequel il a remporté sept titre et réussi à marquer 73 buts en 147 matchs