Portugal : descendu en flammes par Slimani, Amorim réplique

Si Islam Slimani a quitté le Sporting Portugal, c’est à cause de l’entraineur Ruben Amorim. Malgré les bons débuts de l’international algérien après son retour au club lisboète, il a fini par être écarté par le coach pour des raisons extra-sportives. Le courant ne passait plus entre les deux hommes et la suite, tout le monde la connait…le technicien portugais a mis le nom d’Islam sur la liste des libérés, sous le prétexte de raisons techniques.

Il a fallu attendre que le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale résilie officiellement son contrat avec le Sporting Portugal pour sortir de son mutisme. En effet, et dans une publication sur son compte Twitter officiel, il a descendu en flammes son ex-entraîneur. « Ce qui s’est passé, c’est qu’il (Ruben Amorim) n’a pas aimé que je sois performant et, pour ne pas sortir son joueur à lui (Paulinho), a dû trouver de faux prétextes. Mais toutes ces vérités vont bientôt sortir ». S’est-t-il lâché.

« Il n’a jamais ouvert la bouche ici », réplique Amorim

L’entraineur de Sporting Portugal, Ruben Amorim, a tenu à répondre aux propos d’Islam Slimani lors de la conférence de presse qu’il a animée à l’issue du match face à Chaves.

« Slimani a attendu le bon moment pour se plaindre de la situation qu’il a vécu au Sporting Portugal. Mais je vois les choses différemment. Je veux qu’il continue d’être un héros et une légende pour les fans du Sporting, mais le staff et les joueurs savent ce qui s’est réellement passé ». Réplique le jeune technicien portugais à « Super Slim ».

Il ajoute : « Je ne lui répondrai pas maintenant car je lui ai déjà tout dit en face. Alors qu’il a eu plusieurs occasions de le faire et qu’il n’a jamais ouvert la bouche. Quand il rentrera à Lisbonne, il aura la porte de mon bureau ouverte pour parler ».

Il est à noter que le président du Sporting Portugal a menacé Slimani de le poursuivre en justice. Une affaire qui risque de prendre une tout autre tournure.