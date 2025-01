Ports, énergie et santé : Les grands chantiers du gouvernement pour 2025

Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement consacrée à plusieurs dossiers stratégiques, notamment l’optimisation de l’efficacité énergétique, la modernisation de la gestion portuaire, l’amélioration des services de télécommunications et le renforcement du système de jumelage des établissements de santé publique.

Dans le cadre de la mise en place d’un nouveau modèle énergétique, le gouvernement a étudié les mesures visant à renforcer l’efficacité énergétique.

Il a mis l’accent sur la diversification progressive du mix énergétique à travers la promotion des énergies renouvelables et l’extension de l’usage de l’électricité.

Un volet important du projet concerne également la maîtrise de la consommation énergétique, conformément aux objectifs nationaux de durabilité et d’indépendance énergétique.

Optimisation de la gestion des ports

Faisant suite aux instructions du président lors du Conseil des ministres du 2 juin 2024, le gouvernement a fait le point sur l’avancement de la feuille de route pour une gestion plus efficace des ports.

L’objectif est de réduire les délais d’escale des navires et d’accélérer le traitement des marchandises importées.

Pour y parvenir, une meilleure coordination entre les différents acteurs portuaires sera assurée, avec l’intégration de systèmes numériques interopérables permettant d’optimiser la gestion des conteneurs et des cargaisons.

Amélioration des télécommunications et du numérique

Le gouvernement a également examiné les efforts déployés pour moderniser les services de télécommunications et d’internet, secteurs clés dans l’accompagnement de la transition numérique du pays.

Les mesures adoptées visent à renforcer l’innovation, améliorer l’attractivité économique et accroître la compétitivité nationale dans un monde de plus en plus digitalisé.

Renforcement du jumelage des établissements de santé

Enfin, le gouvernement a présenté un bilan sur le système de jumelage des établissements de santé publique.

Ce dispositif, qui a déjà montré des résultats positifs, facilite l’accès aux soins et améliore la qualité des services médicaux, en particulier dans les régions du sud et des Hauts Plateaux.

Le gouvernement a étudié plusieurs propositions pour renforcer ce système, en ligne avec la volonté du président de créer des pôles d’activités hospitalières performants.