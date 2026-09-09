Portières truffées de près d’un quintal de kif: une opération commando fait tomber 8 trafiquants à Chlef

Près de 97 kilogrammes de drogue viennent d’être retirés du circuit dans l’ouest du pays. La brigade mobile des douanes de Chlef, appuyée par des éléments de l’Armée nationale populaire et de la Gendarmerie nationale, annonce avoir bouclé trois interventions distinctes sur le territoire de la wilaya. Bilan communiqué par l’administration douanière, 96,3 kg de kif traité confisqués et huit personnes remises entre les mains de la justice.

Ces coups de filet ont été conduits par une unité relevant de l’inspection divisionnaire de Chlef, elle-même rattachée à la direction régionale des douanes de la même wilaya. Le communiqué insiste sur le caractère coordonné du travail mené avec les autres corps de sécurité, un schéma désormais courant dans la lutte contre les réseaux de narcotrafic.

Chlef : ils ont dissimuler des dizaines de kg de kif traité dans les portières de leurs voitures, 8 personnes arrêtées

La première intervention a permis de récupérer 50 kg de résine, soit plus de la moitié du butin total. La marchandise avait été logée à l’intérieur même des portières d’un véhicule de tourisme. Un aménagement minutieux censé tromper les contrôles. Trois individus ont été appréhendés sur place.

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Deuxième épisode, deuxième cachette. Cette fois, les douaniers ont extrait 28,5 kg de kif traité des cavités des portes avant et du logement réservé à la roue de secours. Un seul homme se trouvait à bord au moment de la découverte. Ce mode opératoire, qui suppose un démontage et un remontage soignés de la carrosserie, trahit l’intervention de mains expérimentées.

La troisième opération s’est soldée par la mise sous scellés de 17,8 kg supplémentaires. Quatre personnes ont été interpellées dans ce cadre. Les mis en cause, ainsi que les produits saisis, ont été présentés devant les juridictions compétentes pour la suite des procédures légales.

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Chlef, un couloir surveillé de près par les services de sécurité

La wilaya n’en est pas à sa première affaire de stupéfiants. Il y seulement quelques jours, les gendarmes locaux avaient neutralisé une organisation criminelle aux ramifications transfrontalières. Épisode au cours duquel plus de 71 kg de résine de cannabis avaient été récupérés à Chlef. Additionnées, ces deux affaires dépassent les 165 kg interceptés en quelques jours sur un même territoire.

Située sur l’axe reliant l’ouest algérien au centre du pays, la région constitue un point de passage stratégique pour les convoyeurs. Les enquêteurs relèvent régulièrement la même logistique. Véhicules modifiés, relais chargés du stockage, puis redistribution vers les marchés parallèles des grandes agglomérations.

Le volet criminalité ordinaire mobilise également les services de la wilaya. En mars, la police judiciaire avait démantelé une bande de quartier armée à Chlef. Après une rixe au cours de laquelle un citoyen avait reçu une balle. Les policiers avaient alors récupéré un pistolet-mitrailleur MAT-49.

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Trafic de drogue en Algérie : des sanctions de plus en plus lourdes contre les trafiquants

Les personnes interpellées à Chlef s’exposent à des poursuites sévères. La législation algérienne réprime durement la détention, le transport et la distribution de stupéfiants en bande organisée. Illustration parlante : en mai dernier, des peines allant jusqu’à la perpétuité ont sanctionné un réseau de trafic de drogue impliquant dix-huit accusés.

Enfin, en neutralisant ces convoyeurs, l’action conjointe des Douanes, de l’ANP et de la Gendarmerie nationale boucle un dossier exemplaire. Cette importante saisie de drogue à Chlef retire ainsi près d’un quintal de résine de cannabis des circuits clandestins et prive les réseaux de leurs moyens de transport.

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