Portée disparue : une femme retrouvée enterrée dans son jardin à Oran

La localité de Kouchet El Djir, dans la wilaya d’Oran, a été secouée la semaine dernière par une trouvaille des plus sordides. Le corps d’une femme âgée de 41 ans, maman de trois petites filles, a été retrouvée enterrée dans le jardin du domicile familial. La surprise de sa famille, de ses voisins et de ses proches était incommensurable. La victime a été tuée par son propre mari, qui a feint, pendant plusieurs jours, la disparition de sa femme, et qui avait même participé aux recherches aux côtés des membres de la famille de sa victime.

Les faits de cette affaire remontent au 25 avril dernier, selon le journal arabophone Al Chourouk, qui précise que le mari de la victime a déclaré que sa femme a disparu, et qu’il l’avait vu pour la dernière fois alors qu’elle prenait le chemin du marché, afin d’acheter les habits de l’Aïd El Fitr pour ses trois enfants. Le mari a également exprimé son inquiétude, et a précisé qu’il avait cherché son épouse dans les hôpitaux et les commissariats.

Des larmes de crocodile

Les pleurnicheries et les appels de détresse du mari de la victime n’étaient finalement que des fausses alertes, car sa femme se trouvait déjà sous terre, au moment où il essayait d’indiquer des fausses pistes pour semer les enquêteurs des services sécurité. Le frère de la femme assassinée a indiqué, toujours selon la même source, que le tueur a fait la prière de l’Aïd avec la famille de sa victime, suite à quoi il avait lâché quelques larmes de tristesse devant les voisins.

En réalité, la victime a été tuée d’une horrible manière. Selon le médecin légiste, son mari lui a asséné un coup de marteau sur le crane, et l’a jetée du haut du domicile familial. Une fois a terre, elle a été trainée dans le jardin, ou le criminel lui a creusé une tombe, et l’y a enterré.

Selon certaines versions, c’est le mari qui aurait tout avoué devant les enquêteurs de la police. Le criminel aurait été rattrapé par les remords en voyant devant lui la tristesse de ses trois filles âgées respectivement de 3, 5 et 10 ans. Mais selon d’autres versions, le père n’avait avoué son forfait qu’à son frère. Le fait est que le mis en cause a été arrêté et il se trouve actuellement en garde à vue.