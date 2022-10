Portée disparue au Mexique, une Algérienne retrouvée morte chez elle

La disparition d’un couple, le mois de septembre dernier, au Mexique, a déclenché l’inquiétude de leurs familles, mais aussi de tous les citoyens du Pays basque en France. Il est question de Assya Madjour, âgée de 50 ans et originaire d’Alger. Mais aussi, de son conjoint Michel Amado, 57 ans, originaire de Ciboure, une commune de France.

Le couple, marié le mois de mai dernier, à Valladolid, a décidé de s’installer dans cette région, où il est gérant de deux établissements hôteliers. Cependant, depuis le 25 août dernier, les proches d’Assya et de Michel n’ont reçu aucune nouvelle d’eux. Si ce n’est qu’un message par écrit adressé à la famille.

Selon ce dernier, le couple se serait rendu dans un centre spirituel dans la localité de San Cristobal de las Casas. Peu convaincue par ce « message étrange ». Les deux familles de ce couple envisagent une scène d’enlèvement, rapporte Sud Ouest.

Les corps sans vie d’une Algérienne et son conjoint retrouvés à leur domicile au Mexique

En effet, depuis la réception du dernier message indiquant le voyage improvisé de l’Algérienne Assya et son conjoint Michel, expliqué, dans un premier temps. Par une volonté de retraite spirituelle, puis par la recherche de nouveaux terrains à acquérir; les proches de ce couple s’inquiètent de plus en plus du silence inexpliqué de ces derniers.

Par ailleurs, des appels de recherches ont été lancées partout par les familles de ce couple, résidant aux pays basques. De son côté, le ministère de l’Europe et des affaires étrangers a mobilisé tous ses services. Et ce, pour tenter de trouver une trace de l’Algérienne et son conjoint français.

Suite à une fouille de l’auberge du couple, porté disparu il y a quelques semaines, effectuée le 15 octobre dernier. Deux corps sans vie ont été retrouvés chez eux. Tel est confirmé par le bureau du procureur général de l’État de Yacotan, rapporte le média français Sud Ouest. Il s’agit des cadavres appartenant à Michel Amado, 57 ans, et sa femme Assya Madjour 50 ans. L’enquête est toujours en cours.