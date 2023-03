Portant le maillot de l’équipe algérienne, les 2 fils de Frank Ribéry soutiennent les Verts

La femme de l’ancien international français Franck Ribéry a partagé sur son compte Instagram, une photo de ses deux enfants habillés aux couleurs des Fennecs.

Seïf-El-Islam et Mohammed avaient l’air très fier de porter le maillot des Verts. Ils tiennent leurs origine algérienne de leur mère, Wahiba Ribéry , d’origine franco-algérienne. Leurs enfants se retrouvent entourés de deux ambiances, deux cultures.

La compagne du footballeur s’était affichée à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux montrant son soutien à l’équipe d’Algérie lors des matchs internationaux. Frank, l’ancien du Bayern avait visité l’Algérie auparavant. Il avait notamment visité Oran et Tlemcen en compagnie de sa femme pour passer du bon temps et voir sa belle-famille.

Lors d’une ancienne interview accordée au Buteur, il avait révélé qu’en 2009, il était à fond derrière les Verts face à l’Egypte. « J’adore l’Algérie et je le dis assez souvent. Je suis sincère car ça vient du cœur et ce n’est pas parce que je suis avec une Algérienne. Avant tout, je suis musulman et fier de l’être » avait-t-il indiqué.

Ribéry rapatrie la mère d’un rappeur français via son jet

Le rappeur français d’origine algérienne, Kofs, avait raconté une anecdote lors de son passage sur RMC Sport à propos de l’aide apportée par son ami Frank Ribéry. En pleine période de pandémie de Covid-19, l’artiste franco-algérien souhaitait que sa mère soit présente auprès de lui.

L’ancien international français voulait prendre des nouvelles de la mère du rappeur quand il a appris qu’elle était toujours en Algérie. Il n’avait pas hésité a directement proposer au rappeur de ramener sa mère via son jet privé : « Ta mère, où est-elle ? ‘A Sidi Bel Abbès’. ‘Tu peux la ramener à Alger demain ou après-demain ?’ ‘Oui, pourquoi ?’ ‘Vas-y, je lui prends un jet privé ». Un passage de la conversation entre les deux, raconté par le rappeur.