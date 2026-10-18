Portail France-Visas : Capago Algérie annonce une suspension temporaire, plusieurs services impactés

Demandeurs de visa pour la France en Algérie, attention ! L’accès au portail officiel France-Visas sera temporairement suspendu le mercredi 21 octobre. Dans un communiqué publié ce dimanche 18 octobre, le prestataire Capago Algérie a annoncé une interruption de service de plusieurs heures.

Dans un communiqué d’information destiné aux demandeurs algériens, le prestataire exclusif des consulats de France a annoncé une suspension temporaire du portail France-Visas. L’accès au site sera interrompu ce mercredi 21 octobre, entre 7 h et 11 h.

🟢 À lire aussi : Visa de travail en Italie : 165 850 places prévues pour 2027, les Algériens concernés

Portail France-Visas suspendu : quels sont les services impactés ?

Durant cette interruption, le prestataire Capago Algérie indique que les usagers ne pourront effectuer aucune des opérations suivantes :

Générer un formulaire pour une nouvelle demande ;

Saisir ou compléter leurs données en ligne ;

Editer ou corriger un formulaire existant.

Ainsi, il sera impossible d’accéder à ces trois fonctionnalités essentielles sur le portail France-Visas durant toute la durée de la maintenance. Le rétablissement complet des services est prévu dès 11 h, ce mercredi.

Bien que les motifs de cette maintenance n’aient pas été précisés par Capago Algérie, le prestataire rappelle une consigne essentielle : les usagers ayant rendez-vous doivent obligatoirement se munir de leur formulaire imprimé, dument rempli et signé.

Visa pour la France : les démarches simplifiées pour les médecins d’Alger

Une convention entre le consulat de France à Alger et le Conseil régional de l’Ordre des médecins d’Alger instaure une procédure simplifiée pour les praticiens souhaitant obtenir un visa professionnel. Depuis le 18 octobre 2026, ces derniers doivent déposer leur dossier préalable au siège du Conseil, situé à Bir Mourad Raïs, ouvert du dimanche au jeudi de 8 h 30 à 15 h, afin d’obtenir une attestation et un rendez-vous auprès du prestataire Capago.

Pour initier leur démarche, les médecins doivent remplir leur formulaire sur le portail officiel France-Visas en sélectionnant l’option « Travailler » puis « Voyage professionnel ». Le dossier doit ensuite être présenté à l’Ordre des médecins. Cette étape administrative facilitée s’ajoute aux formalités consulaires habituelles et ne dispense en aucun cas du passage obligatoire chez Capago pour le dépôt final et la biométrie.

La constitution du dossier exige des pièces justificatives communes (passeport, photos, formulaire signé, inscription à l’Ordre, justificatif d’hébergement et invitation pour un congrès) ainsi que des documents spécifiques selon le statut. Les salariés doivent fournir bulletins de paie, attestation CNAS et relevés bancaires, tandis que les libéraux doivent présenter leur décision d’installation, un document fiscal C20 et une attestation CASNOS à jour.

Enfin, les demandeurs doivent inclure une assurance voyage, une fiche familiale d’état civil et des preuves de ressources financières. Le paiement des frais de visa et de service s’effectue en espèces au guichet de Capago, suite à la suspension du paiement en ligne. Si cette organisation allège les démarches, elle ne garantit en rien la délivrance du visa, la décision finale restant du ressort exclusif des autorités consulaires.

🟢 À lire aussi : Visa pour la France : les démarches simplifiées pour les médecins d’Alger