Le port de Ténès exporte 15.000 tonnes de ciment et clinker vers l’Europe

Le port de Ténès, dans la wilaya de Chlef, a annoncé ce lundi l’exportation de 15 000 tonnes de ciment et de clinker. Cette cargaison est destinée au marché européen.

Cette opération renforce la dynamique des exportations hors hydrocarbures. Le directeur général par intérim du port, Ibrahim Lakhdar, a confirmé cette information à l’agence APS.

Trois navires chargés simultanément

Le port de Ténès a chargé simultanément trois navires. Cette opération concerne les matières premières du ciment et du clinker. La destination finale reste le continent européen.

Le premier navire transporte 7000 tonnes de clinker. Le deuxième navire embarque 4500 tonnes de ciment conditionné en grands sacs. Le troisième navire complète cette cargaison avec 3550 tonnes de ciment d’une autre qualité.

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Un engagement renouvelé pour soutenir les exportations

Le directeur du port a réaffirmé son engagement à poursuivre le soutien à la dynamique nationale d’exportation. Il a également confirmé sa volonté de mobiliser les capacités du port au service de l’économie nationale. Cette contribution s’inscrit dans le développement économique global du pays.

Le port de Ténès compte parmi les plus anciens ports maritimes du pays. Cette infrastructure a bénéficié d’un projet de modernisation important. Le quai commercial a été consolidé sur une longueur de 480 mètres linéaires.

Ces travaux visent à développer et moderniser les installations portuaires existantes.

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Un rôle stratégique appelé à se renforcer

Cette opération devrait consolider le rôle et la position de cette infrastructure stratégique. Elle contribue à sa modernisation, son renforcement et sa protection. Cette démarche garantit une meilleure exploitation du port. Elle soutient également la dynamique d’exportation hors hydrocarbures déjà amorcée sur ce site.

Cette opération fait suite à une étude lancée par la direction des Travaux publics en 2023. Cette étude a permis l’inscription du projet. Les crédits nécessaires à sa réalisation ont ensuite été mobilisés, confirmant la volonté des autorités de renforcer les capacités logistiques du port de Ténès au service du commerce extérieur algérien.

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