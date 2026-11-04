Port phosphatier d’Annaba : exportation des premières cargaisons d’ici mars 2027

Le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base a dévoilé, ce mercredi, les dernières avancées des travaux du projet d’extension du port phosphatier d’Annaba. Celui-ci comprend la réalisation d’un quai minier d’une superficie estimée à 82 hectares.

Le ministère a souligné que les différents chantiers affichent une « progression constante dans la réalisation des pieux, des remblais, de la consolidation des sols ainsi que des structures en béton ».

Selon un communiqué du ministère, les travaux de battage des pieux — l’une des opérations fondamentales du projet — avancent à un rythme accéléré. À ce jour, 1 092 pieux ont été achevés sur un total de 1 322 prévus, à raison de 7 à 10 pieux posés par jour.

En parallèle, les travaux de superstructure du mur de quai se poursuivent. 88 poutres en béton armé et 880 dalles préfabriquées en béton armé ont ainsi été réalisées, tandis que les préparatifs battent leur plein pour le coulage du béton de la dalle supérieure, qui constituera la charpente du quai.

Avancement des travaux : des cadences soutenues sur le chantier du quai minier

Concernant les opérations de remblayage à l’arrière du quai et en profondeur à l’aide de sables marins, le volume réalisé au niveau de la plateforme arrière s’élève à environ 1,5 million de mètres cubes. Le volume total des remblais exécutés a, quant à lui, dépassé les 2,5 millions de mètres cubes.

Par ailleurs, les travaux de compactage dynamique (ou traitement par vibroflotation) des sols sableux se poursuivent afin d’améliorer leurs caractéristiques géotechniques et de renforcer leur portance. Cette démarche est complétée par l’utilisation de la technique des drains verticaux préfabriqués pour maîtriser le tassement des sols.

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Dans le même registre, le déversement et la pose de roches et de blocs de pierre par camions se poursuivent pour appuyer les travaux maritimes liés à l’extension de l’ancienne digue.

Quelque 4,2 millions de tonnes de pierres ont été posées sur un total de 5,5 millions de tonnes programmées, aux côtés de blocs rocheux et de masses en béton lourd destinés à garantir la protection requise contre la houle et les courants marins.

Une infrastructure clé pour le transport et l’exportation du phosphate de Tébessa

Quant aux travaux de dragage visant à atteindre les profondeurs requises — notamment au niveau du bassin, où l’objectif est fixé à 16 mètres sous le niveau de la mer —, ils ont permis d’extraire 10,6 millions de mètres cubes sur les 13 millions de mètres cubes prévus.

Ce projet constitue un maillon essentiel du projet intégré du phosphate, qui vise à acheminer le minerai extrait des gisements de la wilaya de Tébessa jusqu’à celle d’Annaba, en vue de son exportation sur les marchés extérieurs via la ligne ferroviaire minière de l’Est actuellement en cours de réalisation.

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Pour rappel, le président de la République avait ordonné le lancement de l’exportation des premières cargaisons de phosphate enrichi issues du projet intégré dans un délai n’excédant pas le mois de mars 2027.