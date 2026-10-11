Des marchandises abandonnées depuis 1993 : Le port de Mostaganem fait le ménage dans ses « vieux » stocks

Des cargaisons oubliées sur les quais depuis l’année 1993 viennent de quitter définitivement le port de Mostaganem. L’Entreprise Portuaire de Mostaganem (EPM) a lancé ce samedi une vaste opération destinée à nettoyer ses espaces et à régler le sort de marchandises détériorées, immobilisées pour certaines depuis plus de trente-trois ans. Une intervention menée main dans la main avec l’inspection des douanes de la wilaya.

L’enjeu dépasse largement le simple coup de balai. En évacuant ces lots vétustes, l’entreprise récupère des surfaces considérables, situées dans des zones stratégiques de l’enceinte. Ces espaces étaient jusqu’ici condamnés par des biens que personne n’était venu réclamer, parfois depuis le début des années 1990.

Le port de Mostaganem récupère des surfaces bloquées depuis trente-trois ans

L’opération a été pilotée par la commission chargée du traitement des marchandises abandonnées dans les ports. Sur le terrain, les équipes portuaires et les agents des douanes ont travaillé de concert pour identifier, inventorier puis évacuer les lots concernés. Plusieurs zones névralgiques du site ont ainsi retrouvé leur capacité d’accueil.

Dans son communiqué, la direction de l’EPM insiste sur un point : il s’agit de refermer pour de bon un dossier qui traînait depuis des décennies. Le fret à long séjour, encadré par des textes juridiques précis, finissait par peser sur la performance du port. Son retrait répond autant à des exigences réglementaires qu’à des impératifs de sécurité et de protection de l’environnement maritime.

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Les directives de Saïd Sayoud structurent la modernisation des ports algériens

Cette action découle directement des orientations du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud. Le responsable multiplie depuis plusieurs mois les injonctions en faveur d’une exploitation plus rationnelle des infrastructures.

Le calendrier de cette opération n’a rien d’anodin. Elle intervient peu après la décision de réserver le port de Mostaganem aux seules opérations d’importation menées par les entreprises publiques.

Cette spécialisation découle d’instructions du président Abdelmadjid Tebboune, formulées lors d’une réunion dédiée à la réorganisation du secteur portuaire.

Accueillir ce trafic exige des quais dégagés et des capacités de stockage disponibles. Garder des cargaisons hors d’usage sur des surfaces appelées à servir au commerce extérieur n’avait plus aucun sens. L’assainissement apparaît donc comme un préalable technique à la nouvelle vocation du site.

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La coordination entre douanes et entreprises portuaires devient la norme

L’articulation entre l’administration douanière et l’opérateur portuaire constitue l’autre enseignement de cette séquence. Sans décision conjointe, aucun lot sous régime douanier ne peut être évacué. Les deux institutions ont donc synchronisé leurs procédures pour accélérer le traitement des dossiers en souffrance.

Reste maintenant à transformer l’essai. Les espaces reconquis devront être affectés rapidement, sous peine de voir réapparaître le phénomène du fret dormant. Les responsables de l’EPM assurent que des mécanismes de suivi encadreront désormais la durée de séjour des marchandises sur les quais.