Port du voile en France: le ton monte entre Darmanin et une Algérienne

L’émission de télévision française « Face à Baba », animée par le célèbre Cyril Hanouna, a connu une séquence tendue jeudi soir. En effet, l’invité de ce numéro qui n’est autre que le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a répondu aux questions du public concernant divers sujets d’actualité. Cependant, le ton est monté quand la journaliste Nadiya Lazzouni l’a interpellé au sujet du port du voile en France.

Présente dans le public de l’émission de Cyril Hanouna, « Face à Baba », diffusée jeudi soir sur la chaîne française C8, Nadiya Lazzouni, journalise française de parents algériens, a interpellé l’invité principal de l’émission, Gérald Darmanin, ministre français de l’Intérieur, au sujet de la loi séparatisme lui rapprochant notamment d’avoir déclaré que « l’Islam était un problème ».

« Vous qui, normalement, êtes censés garantir la sécurité des personnes, vous mettez, au contraire, en danger les Françaises et les Français de confession musulmane en votant la loi séparatisme qui stigmatise violemment tout un pan de la communauté nationale », a lancé la journaliste Nadiya Lazzouni en s’adressant à Darmanin.

Nadiya Lazzouni pointe du doigt les agressions physiques conte les femmes voilées en France

D’ailleurs, pour appuyer ses propos, Nadiya Lazzouni a donné des exemples, à l’instar « des agressions physiques contre les femmes qui portent le foulard ». Ou encore « des mosquées taguées et incendiées et des tombes profanées ». D’après elle, « tout ceci n’est que la conséquence de la politique qui chasse les imams et qui permet de fermer de manière arbitraire les écoles musulmanes ».

En outre, la journaliste originaire de Normandie n’a pas manqué de souligner le fait que « Gérald Darmanin aurait déclaré qu’une religion (à savoir l’Islam) était un problème ». Avant de donner la parole au ministre français de l’Intérieur, Nadiya Lazzouni a livré le fond de sa pensée, expliquant qu’ « elle pense que c’est la conception violente de la politique qui est un problème ». Rajoutant que « ce malheur concerne aussi ses compatriotes de Crosses et d’Outre-mer, mais aussi juifs ».

« Alors, Monsieur le ministre, que souhaitez-vous que l’Histoire de notre pays (la France) retienne de vous ? Un ministre de l’Intérieur qui divise, qui sème la peur et le chaos et qui, par là, détruit le pacte républicain. Ou bien un ministre qui protège et rassemble autour de notre devise : Liberté, Égalité et Fraternité… », a conclu la journaliste Nadiya Lazzouni.

« Si vous ne retirez pas ces propos, je vous attaquerai en diffamation », (Darmanin)

Les déclarations de Nadiya Lazzouni n’ont pas laissé indifférent Gérald Darmanin qui a pointé du doigt une attaque personnelle à son encontre. En effet, l’invité principal de Cyril Hanouna a haussé le ton et accusé la journaliste de diffamation au sujet de sa présumée déclaration : « l’Islam est un problème ». « Si vous ne retirez pas ces propos, je vous attaquerai en diffamation », a lancé le ministre français de l’Intérieur.

Après quelques minutes de vives tensions entre les deux, Gérald Darmanin s’est défendu en rappelant qu’il était lui-même issu d’une famille de confession musulmane. « Je n’ai pas la même conception de l’Islam que vous et je n’ai aucune leçon à recevoir de vous puisque je viens d’une famille musulmane », a-t-il encore lancé en réponse à la journaliste.

D’ailleurs, d’après lui, c’est « Nadiya Lazzouni qui crée du séparatisme avec son discours », qu’il a qualifié « d’extrêmement dangereux ». « C’est vous qui créez du séparatisme parce que votre discours est extrêmement dangereux », a affirmé Darmanin.

« Si vous ne retirez pas vos propos, je vous attaquerais en diffamation » Nadiya Lazzouni, journaliste et victime de discrimination, fait face à @GDarmanin dans #FaceABaba !pic.twitter.com/t8OFf5kDLd — Face à Baba (@FaceaBaba) October 20, 2022

Port du voile en France : Darmanin évoque la situation des femmes en Iran

Au cours de ce débat tendu au sujet du port du voile en France, le ministre français de l’Intérieur a évoqué la situation des femmes en Iran. « J’aurais pu être plus embêtant en vous demandant ce que vous pensez de ces femmes iraniennes courageuses qui se battent pour enlever le voile ? Mais on ne vous entend jamais parler de ce sujet », a-t-il lancé à son interlocutrice.

« Le jour où Cyril Hanouna fera une émission dans laquelle je serai à votre place, je répondrais à vos questions… La politique qui est menée ici en France est exactement le pendant de l’Iran », a répondu Nadiya Lazzouni.

Révolté par cette réponse, Gérald Darmanin n’a pas hésité à dire que « la journaliste est excessive ». « Comparer l’Iran à la France est insultant pour notre pays. En tant que Républicain, ça me choque profondément. Vous vous êtes disqualifiée vous-même », a-t-il conclu.