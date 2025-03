Port du voile en France : Bardella veut une interdiction totale dans l’espace public

Alors que le Parlement discute d’une interdiction du port du voile lors des compétitions sportives, Jordan Bardella va plus loin en souhaitant l’interdire dans l’espace public et dans la rue, en France.

Lors d’une interview, ce mercredi 19 mars 2025, sur RMC, Jordan Bardella a déclaré vouloir interdire le port du voile dans l’espace public.

Interdiction du port du voile dans la rue : « C’est un objectif à terme », Jordan Bardella

La question du port du voile dans le sport divise au sein du gouvernement français. De son côté, Jordan Bardella, président du RN, estime, ce mercredi, au micro des Grandes Gueules sur RMC, qu’il s’agit d’un sujet « beaucoup plus global« .

Pour l’allié de Marine Le Pen, « le port du voile devrait être interdit dans les bâtiments publics » et son interdiction dans la rue est « un objectif à terme« . Toutefois, il reconnaît que l’application, sur le terrain, de cette interdiction serait compliquée : « La loi de 2004 devrait s’étendre, non seulement à l’université, aux mairies et plus largement aux accompagnatrices scolaires« , a-t-il déclaré.

Le voile est un symbole de soumission de la femme, et il ne fait pas partie de la culture française. Je ne veux pas que la France devienne un autre pays, où les femmes, dans certains quartiers, seraient contraintes de porter le voile parce qu'il y aurait une majorité musulmane. pic.twitter.com/ZkShWMVzQC — Jordan Bardella (@J_Bardella) March 19, 2025

Pour rappel, Marine Le Pen avait déjà suggéré une telle proposition en 2019, notamment lors de l’entre-deux-tours de la présidentielle de 2022.

Voile dans le sport : le gouvernement français soutient son interdiction en compétition

De son côté, le gouvernement français a annoncé, ce mercredi, son soutien à la proposition de loi visant à interdire le port de signes religieux lors des compétitions sportives. Sophie Primas, porte-parole de l’exécutif, a affirmé « l’ensemble du gouvernement est derrière la proposition de loi telle qu’elle est sortie du Sénat« .

Le texte, porté par le sénateur LR Michel Savin, interdit l’affichage visible de signes religieux lors des compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires, au niveau départemental, régional et national. Cette clarification fait suite à des divergences d’opinions au sein du gouvernement français.

Alors que la ministre des Sports, Marie Barsacq, considérait l’interdiction du voile dans le sport comme une « non-priorité », et la ministre de l’Éducation, Elisabeth Borne, en attribuant la décision aux fédérations, les ministres de la Justice, Gérald Darmanin, et de l’Intérieur, Bruno Retailleau se prononçaient sur une interdiction ferme, en critiquant « un manque de lucidité sur le sujet« .

« Je ne peux pas rester dans un gouvernement qui cède sur ces questions » avait prévenu Darmanin qui était allé jusqu’à mettre sa démission en jeu en cas de refus de cette interdiction. Face à cette cacophonie, le Premier ministre, François Bayrou, a convoqué, mardi à Matignon, les ministres concernés pour les recadrer. Le texte du Sénat doit être examiné par l’Assemblée nationale, où il pourrait faire l’objet d’intenses débats.

