Port du hijab sur les terrains de foot français : Gérald Darmanin « très opposé »

Interrogé sur le plateau de RTL ce mardi, Darmanin s’est fermement opposé à accorder aux femmes le droit de porter le hijab pendant les matchs de football. Il exprime son désaccord après l’examen d’un recours devant le Conseil d’État contre l’interdiction faite par la Fédération française de football (FFF) aux femmes voilées de jouer.

Pour rappel, le collectif de Hijabeuses avait déposé le dossier de recours lundi auprès d’un organisme législatif pour contester l’article.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a ainsi critiqué la décision du rapporteur public du Conseil d’État qui soutient le port du hijab lors des compétitions de football. Selon lui, autoriser cela serait « un coup de canif très fort contre le pacte républicain ».

« On n’a pas à porter des vêtements religieux quand on fait du sport » Gérald Darmanin

En ajout à ses propos, le ministre de l’Intérieur a critiqué les associations communautaristes qui, selon lui, ne cherchent pas à défendre la noble cause de la liberté de culte, mais à « donner un coup de canif à la République.

