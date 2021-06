Port d’Oran : saisie d’une quantité astronomique de Cocaïne

Les services des garde-côtes de la wilaya d’Oran ont saisi ce dimanche matin une énorme quantité de cocaïne, estimée à 4 quintaux et 90 kg, retrouvée flottant à la surface de la mer près du port d’Arzew.

En effet, quelque 4 quintaux et 90 kg, d’une valeur marchande de près de 500 milliards centimes, ont été repêchés au large de la wilaya d’Oran, a indiqué ce dimanche le journal arabophone El Bilad.

La drogue était répartie dans des sacs flottant à la surface de la mer, à quelques kilomètres du port d’Arzew a précisé la même source. Les autorités n’ont pas identifié les trafiquants ni l’origine de la drogue, selon la même source.

Cette énorme quantité de drogues dures a été trouvée par trois pêcheurs qui ont remarqué des sacs de contrebande flottant à la surface de la mer à quelques kilomètres des côtes d’Arzew.

C’est l’équipage d’un bateau pécheur qui a repéré les colis suspects et alerté les autorités, et dès que les garde-côtes ont été informés, ces services se sont précipités pour boucler les lieux, tandis que le service de recherche et d’enquête de la gendarmerie nationale a ouvert une vaste enquête pour identifier les trafiquants et l’origine de la drogue.