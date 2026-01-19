Port de phosphate d’Annaba : Le futur poumon minier de l’Algérie sous haute surveillance

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base a présidé, dimanche soir, une réunion de suivi cruciale. Face aux enjeux du Projet de Phosphate Intégré (PPI), l’heure est à l’accélération maximale des chantiers.

Le projet d’extension du port d’Annaba, pièce maîtresse de la stratégie minière nationale, entre dans une phase de surveillance rigoureuse. Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a réuni dimanche soir au siège de son département l’ensemble des acteurs clés du dossier pour un point de situation qui sonne comme un rappel à l’ordre.

Au cœur des discussions : la construction du nouveau quai minier destiné à l’exportation du phosphate. Ce chantier, intégré au mégaprojet de phosphate de Bled El-Hadba, doit permettre à l’Algérie de changer de dimension sur le marché international des engrais.

🟢 A LIRE AUSSI : Gara Djebilet : opération aux explosifs sans précédent, quelle en est la raison ?

Lors d’un exposé technique détaillé, le consortium algéro-chinois en charge des travaux, l’Agence nationale de réalisation des infrastructures portuaires (ANRIP) ainsi que le bureau d’études ont présenté l’état d’avancement des structures de base.

Extension du port minier d’Annaba : Abdelkader Djellaoui met la pression sur les réalisateurs

Bien que les travaux progressent, le ministre Djellaoui a été on ne peut plus clair : la cadence actuelle doit être revue à la hausse. Pour le premier responsable du secteur, il n’est plus question de tolérer des zones d’ombre dans la chaîne de production. Ses instructions se sont articulées autour de trois axes majeurs :

Le renforcement de la coordination : Une synergie sans faille entre les entreprises de réalisation et les bureaux de suivi est exigée pour lever les obstacles en temps réel.

entre les entreprises de réalisation et les bureaux de suivi est exigée pour lever les obstacles en temps réel. La sécurisation des approvisionnements : Le ministre a insisté sur la disponibilité immédiate des matériaux de construction pour éviter tout arrêt technique sur le chantier.

pour éviter tout arrêt technique sur le chantier. Le respect strict des délais : La livraison du projet doit impérativement s’aligner sur le calendrier contractuel, conformément aux orientations du président de la République.

Cette réunion n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans une série de consultations marathon entamées par le ministère. Elle fait suite à deux séances de travail consacrées au volet ferroviaire, à savoir la modernisation et le dédoublement de la ligne minière Est reliant Annaba à Bled El-Hadba (Tébessa).

🟢 A LIRE AUSSI : Partenariat minier Algérie-Chine : les premiers projets sur le fer et le phosphate identifiés

L’objectif est limpide : assurer une synchronisation parfaite entre l’extraction minière, le transport ferroviaire et la capacité d’expédition portuaire. Pour le gouvernement, l’extension du port d’Annaba n’est pas qu’un simple projet d’infrastructure, c’est le poumon logistique d’une nouvelle ère industrielle.