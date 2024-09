Port de Marseille : saisie d’animaux protégés sur des ferries d’Algérie et Tunisie

Le mois dernier, les douaniers ont saisi plusieurs animaux protégés lors des contrôles de ferries à destination de Marseille.

La réglementation CITES, qui vise à préserver les espèces protégées et la biodiversité, a rappelé aux voyageurs la vigilance nécessaire quant au transport d’animaux menacés.

Les ferries provenaient de différents pays de la Méditerranée, notamment d’Algérie et de Tunisie. Les transporteurs étaient accompagnés de caméléons, de perroquets et bien plus encore.

Saisie de perroquets du Sénégal dans un véhicule en Provenance de Béjaia

Les contrôleurs ont retrouvé deux perroquets youyous du Sénégal cachés dans une cage, dans un véhicule provenant d’Algérie, plus exactement de Béjaia.

En effet, le Sénégal est connu pour ses animaux et oiseaux rares, qui sont souvent capturés puis revendus illégalement.

Cela dit, le voyageur repéré par les agents de la douane, ne disposait pas du certificat d’importation CITES. Par conséquence, ce propriétaire résidant en Savoie était convoqué devant le tribunal.

Une tortue grecque interceptée sur un ferry en provenance d’Algérie

Une autre saisie a eu lieu le mois dernier par les agents de la douane sur un ferry en provenance d’Algérie. Il s’agissait d’une tortue grecque protégée par la CITES et qui a interdit son commerce.

Cette espèce nommée « testudo graeca » a été dissimulée à bord d’un véhicule poids lourd. De plus, le conducteur de ce camion a été arrêté pour un autre délit, qui est la possession illégale de 10 kg de tabac à chiquer. Et ce, sans aucun justificatif, que ce soit pour le transport de l’animal ou du tabac.

Le chauffeur a donc dû s’acquitter d’une amande, et la tortue grecque a été saisie.

Saisie d’un caméléon à bord d’un véhicule en provenance de Tunis

Lors du contrôle des véhicules, les douaniers ont retrouvé un caméléon caché sous le siège d’un véhicule provenant de Tunisie. Le conducteur réside en Ile-de-France, et ne possédait aucun document requis par la réglementation CITES.

Cette infraction lui a couté une lourde amende et le caméléon a été saisie sur place. En effet, ce dernier est une espèce rare et très appréciée par les collectionneurs de reptiles. De plus, il, s’agit d’un animal qui figure dans la liste des espèces protégées par CITES.

En somme, le port de Marseille constitue un point névralgique du transport d’animaux protégés. Plusieurs centaines d’espèces sont saisies chaque année, d’ailleurs, les douaniers ont intercepté un alvin d’anguille très rare ainsi que 550 kg de civelles en 2023. Cela pousse les autorités douanières à renforcer les contrôles, afin de protéger les espèces menacées d’extinction.