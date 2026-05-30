Port de Ghazaouet : Près de 37 000 tonnes de ces produits exportés durant les jours de l’Aïd

Le dynamisme des exportations hors hydrocarbures se confirme. Au cours des deux derniers jours, le port de Ghazaouet a été le théâtre de trois opérations d’envergure dédiées à l’exportation de produits nationaux vers les marchés internationaux, totalisant un volume de 36 500 tonnes de bitume et de blé.

L’activité portuaire a ainsi été marquée par le traitement successif de trois navires :

Le M/T IVER BITUMEN : Chargé de 5 435 tonnes de bitume, ce navire a accosté le 26 mai 2026 à 16h30. Les opérations de chargement se sont achevées le lendemain, 27 mai, permettant son départ à 18h05.

: Chargé de 5 435 tonnes de bitume, ce navire a accosté le 26 mai 2026 à 16h30. Les opérations de chargement se sont achevées le lendemain, 27 mai, permettant son départ à 18h05. Le M/V MEDKON NLS : Dédié à la manutention, ce porte-conteneurs a traité pas moins de 400 conteneurs. Arrivé le 27 mai 2026 à 21h12, il a repris la mer le 29 mai à 10h00, une fois les procédures logistiques finalisées.

: Dédié à la manutention, ce porte-conteneurs a traité pas moins de 400 conteneurs. Arrivé le 27 mai 2026 à 21h12, il a repris la mer le 29 mai à 10h00, une fois les procédures logistiques finalisées. Le M/V OCEAN ARSENAL : Ce troisième navire a quant à lui pris le large avec une importante cargaison de 31 000 tonnes de blé tendre.

L’Entreprise Portuaire de Ghazaouet (EPG) a tenu à souligner que les équipes sont restées pleinement mobilisées, assurant un service continu et sans interruption durant les jours de l’Aïd El-Adha. Une continuité de l’activité portuaire jugée essentielle pour soutenir l’économie nationale, quelles que soient les circonstances.

Port de Ghazaouet : Un hub polyvalent au service de l’économie nationale

Au-delà des performances enregistrées lors de l’Aïd El-Adha, le port de Ghazaouet s’impose, mois après mois, comme un véritable poumon économique pour la région de Tlemcen et bien au-delà. Carrefour stratégique entre la Méditerranée et l’hinterland algérien, cette infrastructure portuaire confirme sa montée en puissance à travers une activité commerciale en constante effervescence.

La polyvalence est sans doute l’un des atouts les plus remarquables de ce port. Capable de traiter simultanément plusieurs navires aux cargaisons hétéroclites, il a récemment réalisé l’exploit de décharger quatre bâtiments en un temps record.

Au menu de ces opérations : 11 000 tonnes de riz, 2 300 tonnes de caroubier — destiné à être transformé localement avant d’être réexporté — et 268 blocs de marbre, sans oublier le traitement de 182 conteneurs, dont une large part dédiée aux produits alimentaires de grande consommation tels que les bananes et les viandes.

En parallèle, 76 conteneurs de dattes ont pris la direction des marchés étrangers, tandis que 24 conteneurs-remorques de viandes, acheminés via un navire de passagers, ont été orientés vers le marché intérieur, en prévision notamment de la période du Ramadhan, où la demande alimentaire connaît traditionnellement un pic significatif.

Cette diversité opérationnelle illustre le rôle pivot que joue le port de Ghazaouet dans la sécurité alimentaire régionale, contribuant à la régularité de l’approvisionnement et à la stabilisation des marchés locaux.

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Mais l’activité du port ne se limite pas aux denrées alimentaires. Le secteur automobile y occupe désormais une place de choix. En 2025, pas moins de 465 véhicules ont été réceptionnés et traités dans le strict respect des procédures logistiques et douanières.

Plus révélateur encore : dès les deux premiers mois de 2026, ce sont déjà 442 nouvelles unités qui ont transité par ses quais, traduisant une dynamique soutenue et une confiance croissante de la part des opérateurs économiques.

Derrière ces chiffres, une organisation millimétrée : coordination permanente avec les services des douanes et de sécurité, gestion optimisée des espaces de stationnement et de manutention, réduction des délais d’attente… Autant de leviers qui font du port de Ghazaouet un modèle d’efficacité logistique au niveau national.

En consolidant ainsi sa capacité à absorber des flux croissants de marchandises et de véhicules, le port de Ghazaouet s’affirme bien comme un acteur incontournable du commerce extérieur algérien.

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À l’heure où l’Algérie ambitionne de diversifier ses sources de revenus et de réduire sa dépendance aux hydrocarbures, cette infrastructure maritime constitue, plus que jamais, un maillon essentiel de la stratégie économique nationale.