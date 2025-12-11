Port de Djen Djen : une importante cargaison de ce produit prend la route des marchés internationaux

Le port de Djen Djen a récemment mené une importante opération de chargement et d’exportation de quantités considérables de brames d’acier pour le compte du complexe sidérurgique de Bellara (Algerian Qatari Steel – AQS).

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie du groupe SERPORT visant à renforcer le rôle des ports nationaux pour dynamiser l’activité économique et encourager les exportations hors hydrocarbures.

Le port a mobilisé toutes ses capacités humaines et matérielles pour garantir le déroulement optimal de l’opération. Cela inclut la mise à disposition d’équipements spécialisés et de moyens logistiques dédiés, tout en adhérant aux normes les plus élevées de qualité, de précision et de rapidité à toutes les étapes de l’exécution.

Ce déploiement témoigne de la maturité logistique du port de Djen Djen et de sa capacité à gérer des opérations de chargement et d’exportation avec une efficacité et un professionnalisme remarquables.

Ces opérations régulières réaffirment l’engagement du port à soutenir les industries nationales et à accompagner les entreprises productrices dans leur accès aux marchés mondiaux, contribuant ainsi à la création d’une valeur ajoutée pour l’économie nationale.

Première escale réussie à Skikda : La ligne maritime hebdomadaire Skikda-Valence est lancée !

C’est un pas majeur pour la logistique et le commerce de l’Est algérien. Le port de Skikda a accueilli avec succès, , son premier navire dans le cadre de la toute nouvelle ligne maritime commerciale hebdomadaire reliant Skikda à Valence, en Espagne.

Le porte-conteneurs « Alsterdiep » a accosté au quai numéro 8 du port, marquant le lancement effectif de cette liaison tant attendue. L’information a été confirmée par le directeur général de l’Entreprise portuaire de Skikda (EPS), Samir Boudjemaâ.

Dans une déclaration à l’APS, M. Boudjemaâ a précisé que cet accostage est la concrétisation d’un accord conclu récemment avec les responsables de la compagnie maritime espagnole « Marguisa », qui représente le géant mondial du transport maritime, HMM.

Fait notable, le lancement de la ligne a été anticipé : « Le lancement effectif de cette ligne maritime a eu lieu avant la date prévue (janvier 2026) en raison de son importance commerciale et logistique et des besoins du marché, » a souligné le directeur général de l’EPS.

L’EPS a, de son côté, mobilisé l’ensemble des moyens matériels et humains nécessaires pour garantir l’efficacité des opérations de chargement et de déchargement, assurant un service conforme aux standards convenus avec le partenaire espagnol.

Cette liaison hebdomadaire régulière de transport de conteneurs renforce considérablement la position du port de Skikda en tant que pôle logistique stratégique dans le bassin méditerranéen.

La compagnie « Marguisa » a d’ailleurs insisté sur le rôle central du port de Skikda, le qualifiant de « porte logistique centrale » dans l’est de l’Algérie. À l’avenir, l’exploitation de cette ligne s’effectuera avec deux navires dédiés, promettant ainsi une liaison directe et rapide entre les deux ports.