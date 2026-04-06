Port de Béjaïa : l’Algérie exporte sa première cargaison de ce produit fini « Made in Bladi »

Le port de Béjaïa a opéré le chargement de plus de 8 000 tonnes de fer de construction destiné au marché international. Un tournant stratégique qui confirme la montée en puissance du label « Made in Algeria » hors hydrocarbures.

L’industrie sidérurgique algérienne franchit un nouveau cap. Le port de Béjaïa a récemment accueilli une opération d’envergure : l’exportation de la première cargaison de rond à béton produit localement.

Au total, plus de 8 000 tonnes de fer de construction ont été acheminées vers les marchés internationaux à bord du navire MV SWAN, depuis le quai n°18.

Le « Made in Algeria » conquiert le monde : Le pari réussi de la sidérurgie

Pour l’Entreprise Portuaire de Béjaïa (EPB), cette opération est loin d’être anodine. Elle marque l’entrée officielle de ce produit stratégique, pilier du secteur du bâtiment, dans le circuit des exportations nationales.

« Cette opération est une source de fierté pour l’industrie algérienne et pour le port de Béjaïa, qui contribue ainsi à promouvoir le label « Made in Algeria » sur la scène mondiale », a souligné l’institution dans un communiqué officiel.

Port de Béjaïa : Le nouveau poumon des exportations hors hydrocarbures

Au-delà de la performance industrielle, ce succès met en lumière l’efficacité des infrastructures portuaires du pays. L’EPB affirme que ses installations sont désormais pleinement capables d’accompagner la dynamique économique actuelle, en offrant aux opérateurs locaux la compétitivité nécessaire pour s’imposer à l’étranger.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale de l’État visant à diversifier l’économie et à réduire la dépendance aux hydrocarbures.

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Elle témoigne d’une transformation structurelle impressionnante : en l’espace de trois à quatre ans, l’Algérie est passée du statut d’importateur massif de produits sidérurgiques à celui d’exportateur actif.

Cap sur le Sud : Tindouf, nouveau hub vers l’Afrique de l’Ouest

Cette dynamique d’exportation ne compte pas s’arrêter aux infrastructures maritimes. Parallèlement aux expéditions depuis le port de Béjaïa, l’Algérie accélère son offensive commerciale terrestre.

Du 24 au 27 avril prochain, la wilaya de Tindouf accueillera une exposition majeure dédiée aux produits et services nationaux destinés à l’exportation.

Placé sous le slogan « Tindouf : porte d’exportation vers les pays d’Afrique de l’Ouest », cet événement, organisé par le ministère du Commerce extérieur, marque une volonté claire : transformer la profondeur africaine en un relais de croissance durable.

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Plus qu’une simple foire, cette manifestation se veut une plateforme stratégique pour exposer le savoir-faire industriel algérien et nouer des partenariats directs avec les marchés voisins.

En érigeant Tindouf comme zone de transit privilégiée, les autorités ambitionnent de faciliter l’accès des opérateurs économiques aux marchés subsahariens.

Cette initiative complète la stratégie de diversification entamée avec la sidérurgie, confirmant que l’Algérie déploie désormais ses ailes logistiques, tant par mer que par terre, pour conquérir de nouvelles parts de marché sur le continent.