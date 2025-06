Port de Béjaïa : Importante saisie d’équipements « sensibles » en provenance de Marseille

Les agents de l’Inspection principale de contrôle des voyageurs à la station maritime de transport de passagers du port de Béjaïa ont intercepté une quantité considérable de marchandises à caractère commercial.

Dans un communiqué publié ce lundi, 23 juin 2025, sur sa page Facebook, la Direction générale des douanes a indiqué que « dans le cadre de l’exécution des missions de contrôle douanier sur les mouvements des voyageurs aux points frontaliers, à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier, et lors du traitement douanier des traversées maritimes en provenance du port de Marseille (France), les agents de l’Inspection principale de contrôle des voyageurs à la station maritime « Cheikh Haddad » du port de Béjaïa, relevant de l’Inspection des brigades des Douanes de Béjaïa, ont saisi une quantité importante de marchandises à caractère commercial ».

Cette intervention fait suite à des infractions constatées, notamment des déclarations erronées, des omissions de déclaration pour certaines marchandises, ainsi que l’introduction de produits soumis à des licences ou autorisations spéciales sans présentation des documents requis lors de la déclaration.

Port de Béjaïa : Saisie de produits non déclarés

Parmi les marchandises saisies figurent :

Des équipements informatiques,

Du matériel sensible (caméras de surveillance, lunettes pour fusils de chasse, drones, dispositifs de communication sans fil destinés à un usage domestique)

S’y ajoutent des vélos, des vêtements et chaussures d’occasion, des accessoires pour téléphones portables (chargeurs, câbles) ainsi que diverses autres marchandises. Toutefois, le communiqué ne précise pas la date exacte de cette saisie.

Douanes algériennes : Des efforts continus pour la protection économique

« Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des efforts continus déployés par les services des douanes algériennes pour lutter contre toutes les formes de fraude et d’évasion. Elles traduisent également leur engagement constant à appliquer strictement les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, afin de garantir la protection de l’économie nationale et la préservation des intérêts des citoyens », conclut le communiqué.

Rappelons qu’en Algérie, la vente et l’importation de drones ainsi que de caméras de surveillance sont strictement réglementées et soumises à une autorisation officielle préalable.

Les conséquences de la non-conformité douanière peuvent être sérieuses, incluant des amendes lourdes et la confiscation des produits. La Direction des douanes insiste sur le respect des procédures pour favoriser un commerce légal et encadré, essentiel pour la santé économique du pays.

L’introduction et la commercialisation de produits sans respect des réglementations compromettent non seulement l’économie locale, mais représentent aussi un danger potentiel pour les consommateurs.

