Port de Béjaïa : Ce que cachaient ces « boîtes de biscuits » va vous surprendre

Si l’ingéniosité des trafiquants semble ne jamais s’essouffler, elle vient de se heurter à un mur de vigilance lors du débarquement des voyageurs.

Alors que les méthodes de contrebande deviennent de plus en plus insolites, détournant les objets les plus anodins de notre quotidien, c’est un scénario particulièrement audacieux qui a été déjoué ce vendredi. Cette fois, le crime n’avait pas l’odeur de la poudre, mais l’apparence trompeuse de douceurs sucrées

Le passager pensait sans doute avoir trouvé la parade parfaite. Dans ses valises, plusieurs boîtes de biscuits et de bonbons, semblables à celles que des milliers d’Algériens de la diaspora rapportent chaque année pour gâter leurs proches. Un classique des traversées méditerranéennes.

Pourtant, l’instinct des douaniers et la précision de la fouille ont rapidement brisé le subterfuge. En ouvrant les emballages, les agents n’ont pas trouvé de gourmandises, mais une tout autre marchandise : 13 334 comprimés d’ecstasy.

Saisie de billets contrefaits et d’euros : Le butin caché du passager

Les psychotropes, soigneusement disposés pour tromper la vigilance des services de sécurité, représentaient un véritable poison prêt à être écoulé sur le marché national.

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La surprise ne s’est pas arrêtée aux stupéfiants. En poussant plus loin l’inspection des effets personnels du suspect, les services de la douane ont mis la main sur un butin financier des plus suspects.

548 billets de banque contrefaits de 1 000 DA, une tentative manifeste d’injection de fausse monnaie dans l’économie locale.

Une somme de 3 335 euros en liquide.

Fin de trajet à Béjaïa : Ce que risque désormais le convoyeur

« Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte permanente contre le trafic de stupéfiants et la criminalité transfrontalière », a souligné la direction de la douane dans un communiqué diffusé ce vendredi.

Pour le passager, le voyage s’est arrêté brutalement sur le bitume du port. Immédiatement interpellé, il a été remis aux autorités judiciaires pour répondre de ses actes.

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Ce coup de filet rappelle, si besoin était, que derrière la douceur des boîtes de confiseries se cachent parfois les réseaux les plus sombres, désormais sous les verrous grâce à la vigilance des douaniers.