Port d’Annaba : 22 000 tonnes de ce produit « Made in Algeria » mettent le cap sur l’Italie

L’Entreprise Portuaire d’Annaba a annoncé le lancement d’une importante opération d’exportation portant sur 22 000 tonnes de billettes d’acier. Produite par le complexe Algerian Qatari Steel (AQS), cette cargaison est destinée au marché italien.

Cette opération s’inscrit directement dans la mise en œuvre des orientations de Saïd Sayoud, Ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et des Transports. Ces directives visent à élever la qualité des prestations au sein des infrastructures portuaires nationales et à garantir un accompagnement rigoureux aux opérateurs économiques engagés dans la stratégie de promotion des exportations hors hydrocarbures.

Afin de concrétiser la feuille de route du Groupe de Services Portuaires (Serport), l’administration du port d’Annaba a mobilisé d’importants moyens humains et matériels. L’objectif affiché est de garantir la fluidité du chargement et de traiter ce volume imposant d’acier dans les délais les plus brefs, optimisant ainsi la chaîne logistique.

Export : Le « Label Algérie » gagne du terrain

Selon le document de l’EPAN, cette initiative ne se limite pas à une simple transaction commerciale ; elle témoigne de la volonté de :

Soutenir l’économie nationale en diversifiant les sources de revenus.

Renforcer la compétitivité des produits industriels algériens, particulièrement dans la filière sidérurgique, sur l’échiquier international.

Affirmer le rôle stratégique du port d’Annaba comme levier de croissance pour les exportations lourdes vers l’Europe.

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Cette nouvelle cargaison confirme la montée en puissance de la sidérurgie algérienne, qui s’impose désormais comme un acteur clé du bassin méditerranéen.

Port de Béjaïa : Première cargaison de fer de construction « Made in Bladi »

Au cours de cette même semaine, le port de Béjaïa a également marqué l’actualité économique en opérant le chargement de plus de 8 000 tonnes de fer de construction (rond à béton) destiné au marché international.

Il s’agit d’un tournant stratégique pour l’industrie nationale. Pour la première fois, ce produit fini, pilier du secteur du bâtiment, a été acheminé vers les marchés mondiaux à bord du navire MV SWAN. Cette opération confirme la montée en puissance de la sidérurgie algérienne et sa capacité à s’imposer hors hydrocarbures.

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L’Entreprise Portuaire de Béjaïa (EPB) a souligné que ses installations sont désormais pleinement capables d’accompagner cette dynamique, offrant aux opérateurs locaux la compétitivité nécessaire pour conquérir l’étranger. En l’espace de quelques années, l’Algérie a réussi une transformation structurelle impressionnante, passant du statut d’importateur massif à celui d’exportateur actif de produits sidérurgiques finis.