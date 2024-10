Port d’Alger : plus de 230 000 passagers traités pendant l’été 2024

l’inspecteur général de la douane, Abdelkader Chiban, a dévoilé les chiffres impressionnants concernant le traitement des passagers et des marchandises au port d’Alger pour la saison estivale 2024. Les résultats montrent un afflux important de voyageurs et des efforts soutenus pour maintenir un contrôle douanier efficace.

Durant cette saison, le port d’Alger a enregistré un total de 23 2868 passagers traités. Il s’agit de 92 754 à l’aller et 11 4140 au retour. Les services douaniers ont également géré 196 bateaux, équitablement répartis entre l’arrivée et le départ. Ce dispositif vise à répondre à l’augmentation du trafic maritime et à offrir un passage fluide aux voyageurs.

Quant au bilan des Importations de véhicules au cours des neuf premiers mois de2024, environ 13 621 voitures de moins de trois ans ont été importées. Ces dernières ont généré des droits de douane dépassant 6,4 milliards DZD. Ce chiffre représente une augmentation significative par rapport à l’année précédente (+166 %).

Lancement de la plateforme douanière numérique Alsas

Les douanes ont par ailleurs contrôlé, 85 235 véhicules de touristes, avec 50 901 à l’arrivée et 34 334 au départ. Concernant les documents de passage délivrés pour ces véhicules, leur nombre s’élève à 42 606, dont 23 552 à bord des bateaux et 19 054 au port.

Chiban a annoncé une innovation importante : le lancement d’une plateforme douanière numérique, Alsas. Cette initiative vise à simplifier les procédures douanières, permettant aux voyageurs de finaliser leurs formalités rapidement et sans tracas.

Aussi, afin d’améliorer l’expérience des passagers, le personnel a été renforcé dans toutes les installations douanières. Des cellules d’accueil et d’orientation ont été mises en place. Et ce, pour garantir un traitement rapide et efficace des voyageurs. Chiban a affirmé que le port d’Alger maintient sa position de leader national en matière de trafic de passagers.

Lutte contre la contrebande : de nombreuses opérations de saisie menées par la douane

Parallèlement, la direction régionale des douanes a réalisé 1 124 opérations de saisie de marchandises, dont la valeur totale dépasse 80 millions DZD. Les amendes liées à ces infractions ont atteint 183 millions DZD. Parmi les saisies notables, on retrouve 1 001 billets de banque contrefaits, 9120 comprimés de médicaments stupéfiants. La liste comporte également des quantités importantes de cigarettes illégales, ainsi que des produits alimentaires et cosmétiques.

Selon la douane, la mise en place de nouvelles mesures, comme la plateforme Alsas, témoigne d’une volonté d’améliorer continuellement les services offerts aux voyageurs. Les actions menées visent non seulement à sécuriser les frontières, mais également à faciliter le transit des passagers à travers le port d’Alger.

