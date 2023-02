Port d’Alger : importante saisie de smartphones, 16 personnes devant la justice

Le transfert illicite de marchandise est un phénomène qui touche de nombreux ports et aéroports sur le territoire national. En effet, grâce à l’intervention de personnes exerçant dans ces structures, certains voyageurs réussissent de faire entrer illicitement leur marchandise en Algérie.

Récemment, le tribunal correctionnel de Dar El Beidha a traité l’affaire de cinq personnes impliquées dans le transfert illicite de 57 téléphones portables depuis Dubaï vers l’aéroport d’Alger. Dans ce même sillage, la cour d’Alger prévoit, pour le 9 mars prochain, d’ouvrir à nouveau le dossier du transfert illicite 1600 téléphones portables impliquant 16 personnes, dont des cadres et agent douaniers, rapporte l’arabophone Ennahar.

1600 téléphones portables saisis au port d’Alger : 16 personnes à nouveau devant la justice

Selon le même quotidien, ces derniers ont tenté de faciliter l’entrée d’un véhicule à bord de l’un des navires desservants le port d’Alger au départ de Marseille. Suite au contrôle de ce véhicule, les éléments de la PAF ont réussi à maitre la main sur 1600 téléphones portables, mais aussi sur une somme importante en devises.

Suite à une enquête lancée en ce sujet, la justice a fait tomber 16 personnes impliquées dans cette affaire. Dont quatre cadres et agents douaniers. Ces derniers ont été poursuivis judiciairement pour violation à la loi régissant le transfert de capitaux et de marchandises depuis et vers l’Algérie. Mais aussi pour abus de fonction.

Dans le cadre de cette même affaire, il importe de précise que le tribunal de Sidi Mhammed a précédemment prononcé une peine de prison allant de 5 à 10 ans à l’encontre de ses accusés. Ainsi qu’une peine de 12 ans de prison contre une autre personne en fuite.

| À LIRE AUSSI :

>> Aéroport d’Alger : importante somme en devises cachée dans un poulet rôti

>> Une terroriste franco-libanaise arrêtée à l’aéroport d’Alger