Port d’Alger et skikda : plusieurs responsables au cœur d’un scandale

Un réseau de trafic de voiture de luxe a été démantelé aujourd’hui, mercredi 29 septembre, par les services de la gendarmerie nationale, a indiqué le quotidien arabophone El khabar. Il s’agit, selon la même source, d’un réseau très organisé de trafic de voiture volée de l’Europe, puis expédié vers l’Algérie.

L’information en elle-même n’est pas étonnante, mais l’inédit dans l’affaire est l’implication de cadres travaillant aux ports maritimes d’Alger et de Skikda, selon le communiqué publié par les services de la gendarmerie.

Le principal mis en cause dans l’affaire a été arrêté suivie de l’arrestation des cadres susmentionnés. Selon la même source toujours, les malfaiteurs sont accusés d’avoir introduit illégalement en Algérie des voitures de luxe, volées de certains pays européens.

Après avoir trafiqué certaines informations notamment le numéro d’identification du véhicule, appelé code « VIN », cette bande de malfaiteur a introduit ces voitures en connivence avec certains cadres exerçant au port d’Alger et de Skikda.

Le journal El khabar indique en outre, que le principal accusé est un immigré binational, issus de la wilaya de Guelma et possède une voiture touristique de luxe qui faisait objet de recherche par l’INTERPOL.

Un trafic juteux

Il convient de préciser que les réseaux de trafic de voiture sont de plus en plus nombreux. Le dernier réseau de trafic acheminait des voitures vers l’Algérie, a été démantelé il y a seulement quelques mois.

C’était en juillet dernier ou la police Française a mis la main sur plusieurs Français originaire de Nantes ont pu gagner plus d’un million d’euros après avoir détourné plus de 30 véhicules pendant l’année 2020 seulement. Les voitures étaient en effet soit volées puis maquillées, soit louées à l’étranger et jamais rendues, avant d’être enfin réimmatriculées avec des plaques françaises et acheminées vers l’Algérie.