Nouveau record national : le port de Béjaïa signe une performance inédite en 24 heures

Quinze mille cent cinquante-trois tonnes de maïs évacuées d’un navire en une seule journée. Le port de Béjaïa vient d’établir un nouveau sommet en matière de manutention de marchandises en vrac, selon l’annonce faite par l’Entreprise portuaire de Béjaïa (EPB).

Le précédent record détenu par l’infrastructure a été dépassé grâce à une cadence soutenue, maintenue sans interruption durant vingt-quatre heures consécutives.

La particularité de cette opération tient à son mode opératoire : la céréale a transité directement des cales du bateau vers les camions, sans passage par une zone de stockage intermédiaire. Une méthode qui raccourcit considérablement les délais et limite les manipulations.

Le quai n°21 au cœur du record du port de Béjaïa

C’est au poste n°21 que tout s’est joué. Le vraquier « BUNUN TREASURE », en provenance de Santarém au Brésil, y avait accosté avec sa cargaison de maïs destinée au marché algérien. Les équipes portuaires ont immédiatement enclenché le dispositif prévu pour ce type de trafic.

Quatre équipes distinctes se sont succédé à un rythme ininterrompu pendant toute la durée de l’opération. L’EPB insiste sur la rigueur de l’organisation mise en place, tant sur le plan de l’exploitation que de la coordination entre les différents corps de métier mobilisés sur le terrain.

L’entreprise a tenu à associer l’ensemble des intervenants à cette réussite. Agents d’exploitation, conducteurs d’engins, équipages du navire, mais aussi personnel du pont-bascule, services de la capitainerie et agents chargés de la sécurité et du gardiennage ont tous contribué au résultat final.

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Réduire le temps de séjour des navires à quai, un objectif national

Derrière ce chiffre record se cache une préoccupation bien plus large. Les autorités cherchent depuis plusieurs mois à comprimer la durée d’immobilisation des bateaux dans les enceintes portuaires algériennes. Chaque heure gagnée allège la facture des surestaries et fluidifie la rotation des escales.

Cette logique de désengorgement se retrouve ailleurs sur le littoral. À Mostaganem, l’entreprise portuaire a d’ailleurs engagé une vaste opération de nettoyage de stocks abandonnés depuis 1993, récupérant ainsi des surfaces stratégiques jusque-là condamnées par des lots que personne ne réclamait.

La manutention de vracs reste l’un des indicateurs les plus scrutés de la performance portuaire. Contrairement aux conteneurs, elle dépend étroitement de la disponibilité des engins, de la météo et surtout de la capacité à enchaîner les rotations de camions sans créer de goulot d’étranglement aux portes du port.

Un maillon clé de l’approvisionnement du marché national en céréales

L’Entreprise portuaire de Béjaïa estime que cette performance illustre la capacité du site à absorber des cargaisons massives. Le maïs importé alimente principalement la filière de l’alimentation animale, un secteur sensible pour la production avicole et laitière du pays.

Les ports algériens jouent un rôle croissant dans les deux sens du commerce extérieur. Si Béjaïa se distingue sur les importations céréalières, d’autres plateformes misent sur les flux sortants : le port de Skikda a expédié près de 19 000 tonnes de ciment et de clinker vers l’Italie et la Libye en septembre dernier.

La trajectoire est similaire du côté d’Annaba, où 26 000 tonnes de ciment algérien ont pris la direction des États-Unis fin septembre. Ces opérations traduisent une montée en puissance de la logistique maritime nationale, longtemps pointée du doigt pour sa lenteur.

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