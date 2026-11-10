7 300 tonnes de ciment vers la Croatie et le Monténégro : le port d’Annaba élargit sa carte de clients

Un cargo baptisé SAOURA a quitté le quai n° 11 du port d’Annaba ce mardi 10 novembre 2026 avec 7 300 tonnes de ciment dans ses cales. Destination : les chantiers croates et monténégrins.

L’Entreprise portuaire d’Annaba (EPAN) signe ainsi une nouvelle percée commerciale vers les Balkans, un marché encore peu fréquenté par les cimentiers algériens. L’opération s’inscrit dans l’effort national de diversification des exportations hors hydrocarbures.

La marchandise a été conditionnée en big bags, ces grands sacs industriels devenus la norme pour le transport maritime du liant hydraulique. Pour tenir les délais imposés par le client étranger, la direction portuaire a déployé ses brigades de quai ainsi que ses moyens de levage. Le navire a été traité sans temps mort notable.

Le port d’Annaba élargit sa carte des clients étrangers

Ce chargement vers l’Adriatique prolonge une série déjà bien nourrie. Fin septembre, le même terminal avait vu partir 26 000 tonnes de ciment en direction des États-Unis, pour le compte d’un opérateur privé. L’Atlantique Nord et la Méditerranée orientale figurent désormais dans le même carnet d’adresses.

L’été précédent avait déjà donné le ton. Deux navires avaient embarqué, fin juin, plus de 38 000 tonnes de ciment blanc vers l’Espagne et les États-Unis en quelques heures seulement. Entre Philadelphie, West Palm Beach et Almeria, le terminal annabi a démontré sa capacité à gérer des flux simultanés.

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Un raccordement ferroviaire reliera quatre cimenteries au terminal

Les autorités veulent désormais régler le maillon faible de la chaîne : l’acheminement terrestre. Un programme de modernisation des accès prévoit de connecter directement le port au rail. L’objectif consiste à alléger la pression exercée sur les routes nationales par les convois de camions.

Quatre sites industriels de l’Est algérien sont visés par ce maillage. On y retrouve Hadjar Soud à Skikda, Aïn El Kebira du côté de Sétif, l’unité de Sigus dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, ainsi que Hamma Bouziane près de Constantine. Ces usines alimentent déjà une bonne partie des volumes exportés depuis la façade est du pays.

La proximité entre ces bassins de production et les quais joue un rôle décisif. Le voisin skikdi exploite d’ailleurs la même logique : son port avait traité en septembre dernier près de 19 000 tonnes de ciment et de clinker destinées à l’Italie et à la Libye, répartis sur trois quais.

Un appontement dédié au clinker et au ciment ensaché

À l’intérieur de l’enceinte portuaire, les travaux découlent d’arbitrages rendus en mars dernier, sous la houlette du secrétariat général de la wilaya d’Annaba. Trois chantiers sont inscrits au programme : la réhabilitation d’une zone de déchargement, le creusement d’une trémie enterrée et l’affectation exclusive d’un poste à quai.

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Ce dernier sera réservé au traitement du vrac et des sacs. Spécialiser les infrastructures permet de raccourcir les escales et d’augmenter les cadences. Un enjeu de compétitivité face aux autres terminaux du littoral algérien, qui multiplient eux aussi les opérations vers l’Europe.

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Annaba ambitionne le rôle de hub cimentier en Méditerranée

La concurrence interne s’intensifie sur ce créneau. Du côté de Chlef, les équipes de Ténès avaient chargé trois navires en septembre pour 15 000 tonnes de ciment et de clinker à destination du continent européen. Chaque infrastructure cherche désormais sa spécialité et ses marchés.

Avec son arrière-pays industriel dense et ses futurs embranchements ferroviaires, Annaba dispose d’arguments solides. Les responsables locaux parlent d’un positionnement durable comme hub portuaire stratégique pour la filière cimentière sur la rive sud de la Méditerranée.

Reste à transformer l’essai. L’Algérie dispose d’un excédent de production considérable, et le ciment s’impose peu à peu comme l’un des piliers des ventes à l’étranger hors pétrole et gaz. Les prochains mois diront si les Balkans deviennent un débouché régulier ou une escapade isolée.

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