Population immigrée en France en 2025 : l’Algérie toujours en tête ?

Les Algériens occupent une place centrale dans le paysage migratoire français. Selon les dernières données publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), ils constituent, en 2024, la première population immigrée vivant en France en termes de nombre. Une position qui s’inscrit dans une histoire ancienne, marquée par des liens humains, économiques et culturels profonds entre les deux rives de la Méditerranée.

À LIRE AUSSI : Les USA accusent de dumping et imposent une taxe immédiate de 127 % sur un produit algérien

Au 1er janvier 2025, la France comptait 68,6 millions d’habitants, d’après l’Institut national d’études démographiques (Ined). La progression de la population reste faible, avec seulement 169.000 habitants supplémentaires par rapport à l’année précédente, un niveau historiquement bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette évolution repose presque entièrement sur l’apport migratoire, le solde migratoire étant estimé à +152.000 personnes en 2024. Dans ce contexte, les populations immigrées jouent un rôle déterminant dans l’équilibre démographique du pays.

France : les personnes nées en Algérie en tête des populations immigrées

Parmi les 7,7 millions d’immigrés recensés en France en 2024, les personnes nées en Algérie arrivent en tête. Elles représentent 12,4 % de l’ensemble des immigrés, devant celles originaires du Maroc (11,7 %) et du Portugal (7,3 %). Ce classement place durablement l’Algérie au premier rang des pays de naissance des immigrés vivant en France, confirmant une tendance observée depuis plusieurs décennies.

À LIRE AUSSI : Lancement de la ligne Alger – New York d’Air Algérie : Hamza Benhamouda fait le point

Cette présence importante s’explique par des facteurs historiques et migratoires anciens, mais aussi par des dynamiques contemporaines. Une part significative des Algériens installés en France a acquis la nationalité française : au total, un tiers des immigrés vivant sur le territoire sont aujourd’hui français, un phénomène qui concerne largement la communauté algérienne.

À cela s’ajoutent des milliers de personnes nées en France de parents algériens, qui ne sont pas comptabilisées comme immigrées mais participent pleinement à la vie sociale, économique et culturelle du pays.

Immigration en France : la place centrale et durable des Algériens

Les chiffres de l’Insee montrent également que l’Afrique demeure le premier continent d’origine des immigrés en France, avec près de 49 % des effectifs. Les Algériens constituent ainsi un pilier de cette immigration africaine. Si le « top 5 » des pays d’origine reste relativement stable depuis le début des années 2000, sa part a diminué, passant de 50 % à environ 40 % de l’ensemble des immigrés. Une évolution qui traduit une diversification progressive des origines migratoires, sans pour autant remettre en cause la place dominante de l’Algérie.

À LIRE AUSSI : 1TIK, la première plateforme de réseautage social algérienne conçue par et pour les Algériens

Les flux récents confirment cette réalité. En 2023, près de la moitié des nouveaux immigrés entrés en France étaient nés en Afrique, principalement en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Si certaines arrivées récentes sont liées à des crises géopolitiques ponctuelles, la migration algérienne vers la France demeure l’une des plus continues et structurantes, faisant des Algériens la première communauté immigrée du pays.