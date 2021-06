Pont Salah Bey à Constantine : chute mortelle d’un jeune homme

Les services de la Protection civile, ont annoncé ce mardi 29 juin 2021, qu’un jeune homme tout juste âgé de 21 ans a trouvé la mort, dans la journée d’hier suite à une chute mortelle du haut du pont Salah Bey de la ville de Constantine, d’une hauteur de 50 mètres.

Le jeune homme a été retrouvé décédé, lundi après-midi, sous le Transrhumel à proximité de l’Avenue de Roumanie, dans la wilaya de Constantine, a ajouté la cellule de l’information et de la communication de ce corps constitué.

Le corps de la victime, dont les causes de la chute n’ont pas encore été déterminées, a été transféré par les éléments de la Protection civile à la morgue du Centre hospitalo-universitaire Dr Benbadis de Constantine (CHUC), a expliqué la même source.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte par les services de la sûreté de wilaya afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Quatre décès en l’espace de huit jours au mois de mai

Rappelons que différentes plusieurs chutes mortelles ont été enregistrées du haut de différents ponts de la ville de Constantine, par les services de la protection civile, le mois de mai dernier. En effet, les habitants de la ville de Constantine ont été particulièrement ébranlés, au mois de mai par une série de 4 suicides en moins de 8 jours ! Ces tragédies sont d’autant plus accablantes, car les deux hommes et les deux femmes décédés dans cette période sont tous relativement jeunes. Deux femmes de 28 et 22 ans et deux hommes de 37 et 30 ans.