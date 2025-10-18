Pont de Dely Ibrahim : une visite surprise des ministres débloque le chantier en une heure chrono

Face au retard préoccupant dans la réouverture de la rocade sud d’Alger, les autorités ont décidé de passer à l’action. Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, s’est rendu en urgence, hier vendredi en fin d’après-midi, sur le chantier du pont menant à Dely Ibrahim. Il était accompagné du ministre-wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi.

Cette visite impromptue fait suite à un retard dans les travaux de pose du tablier métallique du pont, dont l’achèvement devait permettre la réouverture du tronçon stratégique de la rocade sud à 14h.

Ce chantier, démarré dans la nuit de jeudi à vendredi, est jugé essentiel pour rétablir la fluidité de la circulation entre Dar El Beïda et Zéralda, en particulier au niveau de l’échangeur de Dely Ibrahim, un point névralgique du réseau routier de la capitale.

Des instructions fermes pour débloquer la situation

Lors de cette descente sur le terrain, Djellaoui n’a pas mâché ses mots. En présence du directeur général des Travaux publics au ministère, du directeur local de la wilaya, du PDG du groupe Cosider ainsi que des responsables de ses filiales spécialisées – Cosider Ouvrages d’Art et Cosider Travaux Publics – le ministre a exigé l’achèvement des travaux dans la soirée même, mobilisant l’ensemble des moyens matériels et humains disponibles.

Le ministre a également ordonné une série de mesures pratiques : nettoyage immédiat du site, élargissement de la zone d’intervention, détournement temporaire du passage d’El Achour, et surtout achèvement des opérations de soudure sur le pont supérieur afin de lever tous les obstacles à la circulation.

Une intervention efficace : le trafic rétabli une heure après

Ce samedi matin, lors d’une conférence de presse organisée en marge du colloque national des directeurs des Travaux publics, Abdelkader Djellaoui est revenu sur cette intervention. Il a souligné que la route a été rouverte à la circulation une heure seulement après leur arrivée sur le site, preuve de l’efficacité d’une gestion de crise sur le terrain.

Au-delà de cet incident, le ministre a profité du colloque pour dresser un état des lieux de l’avancement des projets structurants du secteur. Il a insisté sur les progrès réalisés dans les deux lignes minières Est et Ouest, l’extension du port phosphatier de Annaba, et les grands chantiers routiers et autoroutiers, sans oublier les programmes de désenclavement des zones rurales.

Djellaoui a également indiqué que cette rencontre nationale permet de préparer le prochain programme d’investissement inscrit dans le projet de loi de finances 2026, en définissant des priorités claires et des mesures concrètes pour accélérer la cadence des réalisations au niveau local comme national.