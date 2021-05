Pont de Constantine: 4 suicides en une semaine!

La ville de Constantine a été ébranlée dans la soirée du vendredi 21 mai, par un autre suicide d’un jeune homme de trente-sept ans.

Ce dernier s’est jeté du haut du tristement célèbre pont Bab El Kantara, et son corps a été retrouvé sans vie au fond des gorges du Rhummel. Les unités de protection civile sont intervenues afin de récupérer le corps et le transférer au Centre hospitalo-universitaire Ibn Badis, qui se trouve à seulement des dizaines de mètres du pont de pierre.

Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour connaître les circonstances et les causes de ce drame, considéré comme étant le quatrième du genre en huit jours, après qu’une femme de 28 ans soit tombée du haut de ce même pont de souffle. De nombreux cas similaires ont été enregistrés depuis son inauguration en 2014. Pas plus tard que le mercredi matin dernier, une jeune femme âgée de 22 ans, s’est à son tour jetée du haut du pont qui à une hauteur d’environ 30 mètres, dont la violence de la chute a malheureusement causé son décès.

Quatre suicides en l’espace de huit jours !

Un autre suicide est survenu jeudi de la semaine passée depuis le pont suspendu de Sidi M’Cid. La victime était un homme de trente ans, élevant le nombre de suicides au chiffre 4, deux hommes et deux femmes, les malheureux étant tous relativement jeunes. Ce chiffre est particulièrement alarmant dans la mesure où les services de protection civile de la wilaya de Constantine, compte au cours d’une année, entre 14 et 20 suicides commis par des personnes en détresse, trouvant en la mort une échappatoire.

Le pont qui a le plus été témoin de ces tragédies est celui de Sidi M’Cid, car il domine les gorges du Rhummel de 175 mètres, en d’autres termes ceux qui sautent du haut de ce dernier n’ont aucune chance d’échapper à la mort. En deuxième position de ce triste classement, nous avons le pont Bab El Kantara, puis le pont Mallah, enfin, en dernier le pont de pierre Sidi Rached. Le nouveau viaduc Salah Bey a également rejoint la chaîne de « ponts du suicide », après qu’une personne s’y soit donné la mort après son achèvement.

Malheureusement, ces événements confirment que les ponts de l’ancienne ville de Cirta, sont encore jusqu’à présent, un moyen commun pour les personnes en souffrance de mettre fin à leurs vies. En nous penchant de plus près sur les circonstances des suicides à Constantine tels que la pendaison, la surdose de drogue et les suicides à partir d’un lieu situé en altitude (immeubles résidentiels, résidences universitaires, d’institutions administratives et économiques), de suicide par sectionnement de veines, nous constatons que le nombre de morts s’élève à une bonne cinquantaine chaque année.