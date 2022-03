Pont aérien Algérie – Cameroun : ce qu’a dit Amara sur Tebboune

Le président de la fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara, a tenu à remercier le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, après avoir apporté son soutien aux supporters Algérien pour pouvoir se déplacer au Cameroun, en prévision du match aller des barrages pour la qualification pour la coupe du monde Qatar-2022 face aux «Lions Indomptables». Il affirme que la sélection nationale va faire de son mieux au Cameroun afin de réaliser une bonne opération là bas.

Dans une déclaration accordée à la chaine de télévision «Ennahar », le premier homme à la FAF envoie un message de remerciement au président de la république. «Il est le premier supporter de l’équipe nationale. On est contents pour avoir apporté son soutien aux supporters Algérien pour un déplacement massif au Cameroun. Ces derniers se sont certainement réjouis. On remercie infiniment monsieur le président de la république et on fera en sorte d’être au niveau de ses attentes lors de la double-confrontation face au Cameroun» dira – t – il.

Amara souhaite que le déplacement en masse prévu par les supporters Algériens porte bonheur à la sélection nationale lors du match face au Cameroun. «La présence des supporters au stade de Japoma sera sans doute une autre source de motivation pour les joueurs. On espère que leur présence porte bonheur à la sélection nationale pour revenir du Cameroun avec un résultat probant qui lui permettre de franchir un grand pas vers la qualification pour la prochaine coupe du monde des nations qui aura lieu au Qatar» a – t – il indiqué.

L’état Algérien déploie tous les moyens pour un «Omdourman saison 2»

L’état Algérien confirme une nouvelle fois son grand soutien à la sélection nationale de Djamel Belmadi. Il a décidé de déployer tous les moyens pour assurer un déplacement en masse des supporters Algérien au Cameroun.

En effet, un communiqué de la présidence a annoncé que l’état Algérien a consacré 12 vols en partance de 5 villes du pays : 4 d’Alger, 2 d’Oran, 2 de Constantine, 2 de Béchar et 2 d’Ouargla. Cela pourrait assurer la transportation du maximum des supporters Algérien vers le Cameroun. Cela nous fait rappeler le fameux match Algérie – Egypte, disputé en novembre 2009, dans le cadre des barrages pour la qualification pour la coupe du monde 2010 , lorsque l’état Algérie avait intervenu en consacrant plusieurs vols spéciaux vers la ville Soudanaise Omdormane, ce qui avait permis aux supporters Algérien d’envahir le stade ayant abrité ledit match historique au détriment de leurs homologues Egyptiens.

Quant aux frais du déplacement, ils ont été fixés à 85.000DA. Un prix qui couvrira le billet d’avion, en aller – retour, les frais du visa, l’assurance voyage ou encore le test PCR d’une validité de 72 heures, les repas et enfin le déplacement de l’aéroport au stade. Un prix subventionné par l’état qui semble raisonnable pour les amoureux des Verts désireux se déplacer pour soutenir la sélection nationale.

Ces derniers, devront être, faut – t – il le signaler, doit être munis d’un passe sanitaire et le carnet de vaccination contre la fièvre jaune ainsi que les comprimés contre le Malaria que chaque supporter va les prendre pendant son séjour au Cameroun mais aussi après son retour au pays.