Ponctualité des vols depuis la France : Air Algérie parmi les bons ou les mauvais élèves ?

Flightright, spécialiste de l’indemnisation aérienne, révèle que près d’un vol sur trois au départ de la France et à destination du Maghreb a subi un retard en pleine période de forte affluence dans les aéroports français.

Selon l’étude de la plateforme Flightright, Air Algérie fait partie des 20 compagnies aériennes les moins ponctuelles au départ de la France. Ce classement analyse les retards enregistrés sur l’ensemble du territoire français durant la période des vacances scolaires, soit du 18 octobre au 3 novembre 2025.

Flightright rappelle que même un retard de seulement 15 minutes peut avoir de lourdes conséquences sur les correspondances et le voyage. Dès deux heures de retard sur les vols courts, le règlement européen sur les droits des passagers aériens prévoit une obligation d’assistance : les compagnies doivent fournir des collations gratuites aux voyageurs bloqués à l’aéroport. Ce droit à l’assistance reste, à ce jour, méconnu d’une grande partie des voyageurs.

Air Algérie parmi les 20 compagnies aériennes les plus en retard en France

Selon les données de Flightright analysant 611 vols au départ de la France entre le 18 octobre et le 3 novembre 2025, la performance d’Air Algérie est nuancée selon la gravité des retards :

Retards modérés (entre 15 minutes et 3 heures) : Air Algérie se positionne au 17e rang des compagnies les plus touchées. Avec 76 vols retardés sur 611, le taux de retard s’élève à 12,44 %. Ce taux est significativement inférieur à celui de Tunisair (40,35 %, 5e place) et de Royal Air Maroc (13,92 %, 14e place).

Retards majeurs (plus de 3 heures) : la compagnie se classe au 11e rang. Seuls 2 vols sur 611 (soit 0,33 % du trafic) ont subi un retard de plus de 3 heures. Sur cette catégorie des longs retards, Air Algérie affiche une meilleure performance que plusieurs grands transporteurs européens, notamment Air France (13e avec 0,26 %) et Iberia (15e avec 0,22 %), car ces données sont basées sur le nombre de vols retardés, non pas sur la proportion.

Si Air Algérie parvient à limiter les retards de plus de trois heures mieux que de nombreux concurrents maghrébins, sa ponctualité reste globalement faible avec plus d’un vol sur huit concerné par un retard modéré.

Voici les 20 compagnies aériennes les plus en retard en France

Durant les vacances scolaires, les destinations du Maghreb figurent parmi les plus touchées par les perturbations, en raison des fortes affluences. La majorité des perturbations sont concentrées sur de courts retards et modérés.

En effet, le trio de tête des compagnies les moins ponctuelles est composé de Nouvelair (Tunisie), qui domine le classement avec plus d’un vol sur deux concernés (50.6% de retards), suivie de Tap Portugal (44%) et de Ryanair (42.9%). Les compagnies traditionnelles sont également impactées : British Airways atteint 36,9 % de retards, et Air France en affiche 33,9 % sur ses 8 339 vols.

Les retards supérieurs à 3 heures sont moins fréquents, mais ils sont cruciaux, car ils ouvrent droit à une indemnisation en vertu du Règlement Européen 261/2004. Le plus fort taux d’impact revient à Tunisair : 3,07 % de ses vols ont été retardés de plus de 3 heures. Elle est suivie par Nouvelair (0,84 %) et Pegasus (0,76 %). En volume de vols concernés, ce sont les grandes compagnies qui cumulent le plus de cas : Air France (22 vols), EasyJet (17 vols), Ryanair (14 vols) et Tunisair (7 vols).

Le Règlement européen (CE) n° 261/2004 prévoit que les passagers affectés par un retard de plus de trois heures peuvent être indemnisés. Ce montant forfaitaire, déterminé selon la distance du vol, peut aller de 250 euros à 600 euros.

