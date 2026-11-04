Prix plafonné non respecté : 3,5 tonnes de pommes de terre saisies au marché de gros à Boumerdès

Trois tonnes et demie de pommes de terre retirées de la vente en une seule matinée. C’est le bilan de l’opération menée ce mardi 3 novembre 2026 par les agents de contrôle de la direction du commerce de Boumerdès, au niveau du marché de gros des fruits et légumes de la wilaya.

Exactement 3 510 kilogrammes ont été saisis, les commerçants concernés refusant d’appliquer le tarif réglementé. Des procédures judiciaires ont aussitôt été lancées contre eux.

Le prix plafonné de la pomme de terre au cœur de la saisie

La raison du retrait de la marchandise tient en une ligne : le prix plafonné n’était pas appliqué. Les services de la wilaya rappellent que ce produit figure parmi les denrées de large consommation soumises à un encadrement tarifaire strict depuis le début de l’automne.

Cette grille, fixée par le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, interdit de dépasser 90 dinars le kilogramme chez le détaillant.

En effet, les autorités soupçonnent certains maillons intermédiaires de gonfler artificiellement les cours avant que le produit n’atteigne l’étal. D’où la concentration des contrôles sur les plateformes de gros, là où les prix se forment réellement.

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La qualité du produit, l’autre bataille du prix réglementé

Plafonner ne suffit pas, estiment les défenseurs des consommateurs. Un mois après l’entrée en vigueur de la grille tarifaire, des voix se sont élevées pour dénoncer ce qui arrive parfois dans les cageots vendus au tarif officiel.

L’organisation Himayatec a ainsi pointé des lots de pomme de terre largement abîmés, couverts de terre, dont une bonne partie finit directement à la poubelle. Son message aux professionnels rappelle que le prix plafonné doit s’accompagner d’une qualité acceptable, faute de quoi l’économie réalisée par le ménage reste purement théorique.

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Des poursuites engagées et des contrôles appelés à durer

À Boumerdès, les dossiers des contrevenants suivent désormais leur cours devant les instances compétentes. La direction du commerce n’a pas précisé le nombre d’opérateurs mis en cause, ni le devenir de la marchandise immobilisée.

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Les services de la wilaya présentent cette action comme une étape d’un dispositif appelé à se poursuivre. Suivi régulier du respect des tarifs fixés, vérification de l’approvisionnement, contrôle des conditions de stockage : la méthode est désormais rodée dans la plupart des wilayas.

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