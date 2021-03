Pomme de terre : Les raisons derrière la hausse des prix

Le Directeur de l’Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV), Mohamed Kharroubi, est revenu aujourd’hui sur la question de la flambée des prix de la pomme de terre sur les marchés algériens.

Mohamed Kharroubi, a rassuré les consommateurs algériens, en affirmant que les prix de la pomme de terre connaîtront une baisse juste avant le mois prochain de Ramadhan.

Le même responsable a révélé dans une déclaration à la Radio chaîne 3, que la pomme de terre sera cédée, pendant Ramadhan, à des prix “raisonnables”, d’autant plus que la demande connait généralement un recul pendant le mois sacré, a-t-il relevé.

Dans ce sillage, Mohamed Kharroubi, a confirmé l’arrivée, sur le marché, de quantités de la nouvelle récolte depuis plusieurs wilayas, dont Mostaganem et Skikda, ce qui permettra une baisse importante des prix de la pomme de Terre.

Les raisons de la flambée

Mohamed Kharroubi, a déclaré que les mauvais facteurs météorologiques sont la principale raison de la hausse du prix des pommes de terre.

Le même responsable a expliqué que la hausse du prix des pommes de terre est circonstancielle en raison des mauvaises conditions météorologiques dans la wilaya d’El Oued.

Tandis que le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), Tahar Boulenouar, avait affirmé que les prix des légumes sont élevés dans certaines, vu leurs éloignement géographique des wilayas productives.

Pour les marchands, les raisons sont plusieurs, entre ceux qui condamnent le non-accompagnement public aux commerçants pour ce qui est des opérations de transport et de commercialisation ainsi que des dispositions pour réduire les charges.

D’autres déplorent le non-affichage des prix par les grossistes et la non-facturation dans la majorité des marchés, d’où la spéculation et l’exploitation exercées par ces commerçants et par les intermédiaires.