Pollution, sols dégradés et biodiversité détruite : l’héritage écologique du colonialisme à l’étude

La ministre de l’Environnement, Kawthar Kriko, a affirmé que la mémoire environnementale fait partie intégrante de la mémoire nationale. Elle a souligné que sa préservation s’inscrit dans le cadre d’un travail de documentation scientifique sur les crimes coloniaux et leurs effets écologiques, encore visibles aujourd’hui.

Lors de l’ouverture du Colloque national sur les impacts environnementaux du colonialisme en Afrique, organisé conjointement avec le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Abdelmalek Cherifet, la ministre a mis en lumière les efforts de son département pour retracer ces pages sombres de l’histoire environnementale de l’Algérie.

Un travail scientifique pour révéler les crimes écologiques du colonialisme

Kawthar Kriko a révélé que le secteur de l’environnement a mis en place un système de recherche dédié à la documentation de ces faits historiques, reposant sur des études, des analyses et des témoignages de moudjahidine ayant vécu cette période. Ce travail vise à rappeler que le colonialisme n’a pas apporté la civilisation, mais bien la destruction et la dévastation écologique.

🟢 À LIRE AUSSI : Colonisation française de l’Algérie: Zemmour dérape dans un échange musclé avec un imam marseillais

Elle a ajouté que ces initiatives permettront de mieux comprendre l’ampleur des atteintes causées à la biodiversité et aux sols algériens, notamment dans les zones ayant subi des politiques de terre brûlée et de bombardements intensifs durant la guerre de libération.

Des analyses scientifiques pour mesurer les séquelles environnementales

Dans une déclaration à la presse, la ministre a indiqué que le Centre national pour le développement durable, relevant du ministère, a été chargé d’analyser des échantillons de sol dans plusieurs régions touchées par les opérations coloniales. Les premiers résultats confirment la présence de dommages écologiques significatifs, parmi lesquels la dégradation du couvert végétal et un déséquilibre des écosystèmes locaux.

🟢 À LIRE AUSSI : Inondations et risques majeurs : L’AADL déclenche son plan d’urgence

Elle a précisé également que ces analyses seront approfondies en collaboration avec le ministère des Moudjahidines et d’autres institutions scientifiques, afin d’établir un rapport complet sur l’impact environnemental du colonialisme.

Un hommage à l’Armée nationale et un engagement pour l’avenir

La ministre a tenu à saluer le professionnalisme et le dévouement de l’Armée nationale populaire, héritière de l’Armée de libération nationale, dans la protection du patrimoine naturel du pays et la défense de sa stabilité.

Elle a affirmé que le secteur de l’environnement poursuivra la mise en œuvre des recommandations issues du colloque, à la fois sur le plan national et continental, pour renforcer la conscience écologique liée à l’histoire et au combat pour la souveraineté.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger célèbre le 71ᵉ anniversaire du 1er Novembre avec un riche programme culturel