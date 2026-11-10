Pollution de l’Oued Mouilah : Merad pointe du doigt des agressions environnementales inacceptables

Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Brahim Merad, a révélé des résultats alarmants concernant les enquêtes et les analyses relatives à la pollution des eaux de l’oued Mouilah, dans la wilaya de Tlemcen.

Il a confirmé l’enregistrement de taux inquiétants de polluants biologiques et chimiques, de résidus pharmaceutiques ainsi que de métaux lourds, dépassant les normes tolérées de dizaines, voire de centaines de fois.

Merad a précisé que les analyses et expertises réalisées ont mis en évidence une pollution réelle et critique ayant frappé les eaux de l’oued ainsi que les ressources hydriques, provoquant la mort de milliers de poissons et la dégradation de l’écosystème, ce qui témoigne de l’ampleur des dégâts subis par la région.

Le ministre a attribué ce phénomène principalement au rejet d’eaux usées domestiques, urbaines et industrielles sans traitement préalable, ainsi qu’aux activités agricoles et à l’utilisation d’engrais et de pesticides dont les résidus sont déversés directement dans les cours d’eau.

Taux de polluants 100 fois supérieurs aux normes : Merad dénonce un massacre écologique

Il a souligné que la protection du citoyen, la garantie de sa sécurité hydrique et sanitaire, ainsi que la préservation de l’équilibre environnemental et de la biodiversité constituent des priorités fondamentales pour l’État.

Il a affirmé avec fermeté que ces agressions environnementales et pratiques destructrices sont inacceptables et ne feront l’objet d’aucune tolérance.

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Dans ce contexte, il a promis l’application de mesures judiciaires strictes à l’encontre des parties impliquées dans ces dépassements, tout en obligeant les entités responsables de la pollution à traiter leurs effluents avant rejet, afin de mettre un terme définitif à ces pratiques menaçant les ressources en eau et la santé publique.

Il a également indiqué que les autorités suivront ce dossier avec rigueur, tant sur le plan national qu’international, au vu de la violation flagrante que constituent ces infractions vis-à-vis des conventions et traités internationaux relatifs à la protection de l’environnement et des ressources hydriques.

Visite ministérielle d’urgence

Mardi matin, et sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Merad s’est rendu dans la wilaya de Tlemcen à la tête d’une importante délégation ministérielle.

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Celle-ci comprend la ministre de l’Environnement et de la Qualité de la vie, Kaouthar Krikou, le ministre de l’Hydraulique, Lounes Bouzegza, le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudane, ainsi que le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani.

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Cette visite vise à inspecter la situation de l’oued Mouilah et à évaluer les répercussions de la pollution qui l’affecte.

Dans une déclaration à la presse, Merad a indiqué que l’objectif de ce déplacement est de « prendre les mesures nécessaires pour faire face au problème de la pollution du cours d’eau de l’oued Mouilah, principal alimentateur du barrage de Hammam Boughrara », rappelant qu’une commission composée de plusieurs experts avait été dépêchée en amont pour constater les impacts de cette pollution sur le terrain.

Il a ajouté que « la situation dans la région est des plus préoccupantes, ainsi que le confirment les autorités locales et les citoyens eux-mêmes ».

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’évaluation globale de la situation et de l’adoption d’un plan d’urgence face à la pollution de l’oued Mouilah, crucial pour l’approvisionnement du barrage de Hammam Boughrara, à la suite des investigations menées par la commission interministérielle d’experts.