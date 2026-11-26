Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Brahim Merad, a présidé ce jeudi une réunion interministérielle consacrée à la préparation du dossier relatif à la pollution de l’oued Mouilah dans la wilaya de Tlemcen, en vue de le présenter aux institutions et instances internationales.

Selon un communiqué du ministère, cette rencontre de haut niveau porte sur l’évaluation de l’ampleur de la pollution que connaît l’oued Mouilah, ainsi que sur les dommages qu’elle provoque ou pourrait entraîner sur l’environnement et la santé publique.

Une coordination interministérielle et sécuritaire élargie

La réunion s’est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement et responsables institutionnels :

Brahim Merad , ministre d’État, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales

, ministre d’État, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales Lounès Bouzegza , ministre de l’Hydraulique

, ministre de l’Hydraulique Mohamed Seddik Aït Messaoudène , ministre de la Santé

, ministre de la Santé Kaouter Krikou , ministre de l’Environnement et de la Qualité de la vie

, ministre de l’Environnement et de la Qualité de la vie Mohamed Bouslimani , ministre de la Communication

, ministre de la Communication Fouzia Naâma, ministre déléguée auprès du ministre d’État, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, chargée des Collectivités locales.

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Ont également pris part aux travaux le secrétaire général du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, des représentants du ministère de la Défense nationale et du commandement de la Gendarmerie nationale, ainsi que des cadres du ministère de l’Intérieur et des différents départements ministériels concernés.

Un dossier tourné vers l’international

Les échanges ont porté sur les différents volets techniques, sanitaires et environnementaux du dossier qui doit être soumis aux institutions et instances internationales.

L’objectif affiché à travers ces concertations est de documenter le niveau de dégradation constaté au niveau de l’oued Mouilah dans la wilaya de Tlemcen et d’en cerner les répercussions écologiques et sanitaires.

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« Cette réunion est consacrée à l’examen des différents aspects du dossier qu’il est prévu de soumettre aux institutions et instances internationales concernant le niveau de pollution que connaît Oued Mouilah dans la wilaya de Tlemcen, ainsi que les dommages qu’il cause à l’environnement et à la santé publique. » précise le communiqué du ministère.

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