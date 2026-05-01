Pollution à la plage du Cimetière d’Aïn Bénian : une enquête urgente ouverte

La plage du Cimetière, située dans la commune d’Aïn Bénian à l’ouest d’Alger, fait face depuis quelques jours à une situation inhabituelle qui suscite inquiétude et incompréhension. Des habitants ont diffusé sur les réseaux sociaux des images montrant une eau anormalement colorée, avec des reflets rougeâtres et orangés s’étendant sur plusieurs mètres depuis le rivage.

Très rapidement, ces contenus ont pris de l’ampleur en ligne, provoquant une vague de réactions et relançant les débats sur la qualité des eaux de baignade dans la capitale. Sur place, plusieurs témoins évoquent un phénomène visuel frappant, inhabituel pour cette zone côtière habituellement fréquentée et perçue comme un espace de détente pour les familles.

La plage du Cimetière, connue pour sa forte affluence, notamment en période estivale, se retrouve ainsi au centre d’une inquiétude grandissante à l’approche de la saison des baignades. Pour les riverains, la rapidité d’apparition de cette coloration et son étendue soulèvent des interrogations sur une éventuelle source de pollution encore non identifiée.

Une enquête officielle et des analyses en cours

Face à l’ampleur des signalements, la direction de l’environnement de la wilaya d’Alger a réagi sans délai en lançant une enquête officielle. Dans un communiqué rendu public, elle indique qu’une sortie sur le terrain a été organisée afin de vérifier la réalité de la situation et d’en déterminer l’origine exacte.

Une commission pluridisciplinaire, regroupant plusieurs organismes compétents services d’hygiène, autorités portuaires et inspecteurs environnementaux s’est rendue sur place pour procéder à des constats et à des prélèvements. L’objectif est d’identifier la nature précise de la substance responsable de la coloration observée.

Plusieurs hypothèses sont actuellement étudiées, sans qu’aucune conclusion ne soit avancée à ce stade : rejet d’eaux usées chargées en fer, déversement industriel ou phénomène naturel lié aux sédiments marins. Les autorités insistent toutefois sur la nécessité d’attendre les résultats des analyses avant toute interprétation.

Aucune fermeture officielle de la plage n’a été annoncée pour le moment, mais les appels à la prudence se multiplient. Les habitants demandent davantage de transparence et une communication rapide sur les résultats des investigations, afin de lever les inquiétudes à l’approche de la période estivale.

Les conclusions de l’enquête devraient être rendues publiques dans les prochains jours, et seront déterminantes pour évaluer l’impact environnemental réel de cet épisode et les éventuelles mesures à prendre.

Environnement côtier en Algérie : voici l’état des lieux

Le littoral algérien, qui s’étend sur environ 1 200 kilomètres, concentre une grande partie de la population et des activités économiques du pays. Cette forte occupation de l’espace côtier entraîne une pression constante sur les écosystèmes marins, notamment dans les grandes agglomérations comme Alger, Oran ou Annaba.

Parmi les principales sources de dégradation, les rejets d’eaux usées domestiques constituent un facteur majeur. Dans plusieurs zones urbaines, les infrastructures d’assainissement restent insuffisantes ou saturées, ce qui peut entraîner des déversements directs ou indirects dans la mer. À cela s’ajoutent les rejets industriels, parfois insuffisamment traités, ainsi que les eaux de ruissellement qui transportent divers polluants vers le littoral.

Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement classe la mer Méditerranée parmi les zones marines les plus exposées aux pressions anthropiques. Selon ses rapports, une part importante de la pollution marine provient des activités terrestres, notamment urbaines et industrielles, ce qui inclut les zones côtières densément peuplées.

Impacts écologiques et défis de gestion environnementale

La pollution du littoral a des conséquences directes sur les écosystèmes marins. Les apports excessifs en matières organiques et chimiques peuvent perturber l’équilibre biologique des eaux côtières, affecter la qualité de l’eau et fragiliser certaines espèces marines. Les zones proches des embouchures urbaines sont généralement les plus exposées.

Sur le plan sanitaire, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle que la qualité des eaux de baignade est un enjeu de santé publique, en particulier dans les zones à forte fréquentation estivale. La présence de bactéries ou de substances chimiques dans l’eau peut représenter un risque pour les usagers.

D’un point de vue économique, la dégradation du littoral peut également affecter le secteur touristique, qui repose en partie sur l’attractivité des plages. La qualité des eaux et la préservation des paysages côtiers jouent un rôle important dans la fréquentation des sites balnéaires.

Face à ces enjeux, les autorités publiques ont engagé plusieurs programmes visant à renforcer la surveillance de la qualité des eaux, moderniser les stations d’épuration et améliorer la gestion des déchets. Toutefois, les experts soulignent que la protection du littoral nécessite une approche intégrée, combinant infrastructures, contrôle environnemental et sensibilisation des acteurs locaux.

La gestion durable des zones côtières demeure ainsi un défi majeur, à la croisée des enjeux environnementaux, sanitaires et économiques.