Politique des subventions : le prix de l’huile revu à la hausse

Après des épisodes de pénuries, voilà que l’huile de table fait encore sa diva en Algérie. Dans un contexte socio-économique marqué par une sévère crise inflationniste et une flambée des prix, le gouvernement vient de signer un décret exécutif fixant le prix plafond de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc.

Ce décret fixe le prix plafond pour le consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l’importation et à la distribution, aux stades de gros et de détail. Il s’agit du décret exécutif n° 21-383 correspondant au 5 octobre 2021. Il modifie et complète un autre, celui n° 11-108 du 6 mars 2011.

Le prix de l’huile augmente

Comme cela a été mentionné dans le journal officiel n° 77, le gouvernement, représenté par le premier ministre Aimene Benabderrahmane, a décidé de revoir le prix de l’huile alimentaire à la hausse. Selon ce même décret, de nouveaux emballages pour l’huile alimentaire et le sucre seront également introduits.

Alors que le bidon de l’huile de table coutait 600 dinars auparavant, voilà que ce nouveau décret vient lui rajouter 50 dinars. Désormais, pour le consommateur algérien, le prix plafond, toutes taxes comprises, de l’huile alimentaire raffinée ordinaire sera donc de 650 DA.

L’huile alimentaire raffinée ordinaire est, selon la définition officielle, obtenue « à partir d’un mélange à base d’huile brute de soja et/ou toutes autres graines cultivées localement auxquelles peut être rajoutée une fraction d’autres types d’oléagineux (…) ».

Concernant le sucre blanc, le prix reste le même. Soit 95 dinars le kilo pour le sucre emballé et 90 dinars le kilo pour le sucre en vrac.

Enfin, et en ce qui concerne la décision sur les nouveaux emballages, le décret indique que sur ces derniers doivent etre « visible et lisible » les mentions « huile alimentaire raffinée ordinaire subventionnée » et « sucre blanc subventionné ».

Toujours sur ces nouveaux emballages, on doit aussi pouvoir lire que « les prix de vente plafonnés ou ceux en dessous des plafonds fixés et une bande rouge de 5 centimètres de largeur placée horizontalement en haut », indique le journal officiel.