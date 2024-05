Politique bagage en avion : Air Algérie publie un rappel important aux voyageurs

Dans un engagement continu envers la sécurité de ses passagers, Air Algérie a récemment émis une notification importante concernant les règles de transport des bagages en soute, notamment pour certains modèles de smartphones très populaires et accessoires électroniques.

Les cigarettes électroniques et le Samsung Galaxy Note 7 interdits à bord des avions Air Algérie

En ce qui concerne les appareils électroniques, Air Algérie émet des avertissements spécifiques. Il est strictement interdit de transporter des téléphones Samsung Galaxy Note 7 et des cigarettes électroniques dans les bagages enregistrés. L’utilisation de ces appareils est également proscrite à bord des avions de la compagnie.

De plus, les passagers transportant des batteries dans les bagages enregistrés doivent les emballer correctement, et tout appareil alimenté par ce type de batterie doit être éteint et bien emballé, comme stipulé par la compagnie dans ses directives de sécurité. Ces mesures visent à garantir un environnement sûr et sécurisé pour tous les passagers voyageant avec Air Algérie.

Air Algérie restructure sa politique bagage en 2024

Pour les voyageurs utilisant les services d’Air Algérie, la compagnie offre une franchise de bagages en soute de 23 kg, accompagnée d’un bagage à main de 10 kg. Il est impératif que les dimensions des bagages enregistrés ne dépassent pas 158 cm (somme de la longueur, la largeur et la profondeur).

La politique de franchise bagage inclut également des tarifs pour l’ajout de bagages supplémentaires. Ces derniers peuvent être achetés soit 24 heures avant le vol, soit à l’aéroport le jour même du départ. Les frais varient en fonction de l’option choisie, mais la deuxième option coute généralement plus cher.

La compagnie applique également des frais pour les bagages pesant entre 23 kg et 32 kg, et les passagers sont avisés que tout bagage dépassant 32 kg doit être fractionné en plusieurs pièces ne dépassant pas la franchise permise, sous peine d’être transporté par fret.