Polit-Eco : un think-tank pour booster l’économie algérienne

L’UNEP (l’Union nationale des entrepreneurs publics) a lancé récemment » l’Institut de l’entreprise et des politiques économiques Polit-Eco », un nouveau think-tank dédié aux politiques publiques et à l’économie.

Ce groupe de réflexion est un brainbox économique, constitués d’experts qui visent à booster le secteur public et la prospérité de l’entreprise. De plus, il permettra de promouvoir le partenariat public-privé.

Quels sont les objectifs et les missions du think-tank Polit-Eco ?

La mission principale du think-tank Polit-Eco est de fixer les priorités du pouvoir public afin de diversifier l’économie. Ainsi, réduire l’importation et la dépendance aux hydrocarbures.

Ce groupe de réflexion s’attèlera également à proposer des recommandations pour améliorer les réglementations et les pratiques économiques dans le but de prévenir les potentiels obstacles du développement de ce secteur.

L’UNEP mise sur une collaboration avec plusieurs acteurs du domaine économique dans sa démarche. « « Polit-Eco » œuvrera en synergie avec l’ensemble des acteurs de la réflexion et de la production économiques. Tels que les chefs d’entreprises, les experts, les universitaires, les chercheurs et les acteurs politiques devant contribuer au décloisonnement progressif des mondes économique, politique et universitaire, et à l’association de la société civile à sa réflexion », indique le communiqué de l’organisation patronale.

Une collaboration active pour un impact régional et international

Pour atteindre les objectifs fixés, Polit-Eco s’appuie sur une démarche régionale et internationale. Cela dit, il couvre des sections locales tout en envisageant une perspective internationale. Ainsi, le think-tank lancé par l’UNEP prendra appui sur une analyse comparative des pratiques adoptées à l’international.

Les membres de Polit-Eco diffuseront les résultats de leurs analyses et recommandations à travers des publications et des événements périodiques. Ces rassemblements ouvriront la voie à des pistes d’amélioration des politiques publiques. Et ce, suite à des débats portant sur des questions essentielles. Notamment autour de la croissance économique de l’Algérie et les potentiels défis futurs.

En conclusion, l’Institut de l’entreprise et des politiques économiques Polit-Eco aspire à jouer un rôle déterminant dans la diversification de l’économie du pays et son développement. Pour cela, il mettra en place un réseau pluridisciplinaire renfermant des spécialistes nationaux et internationaux.

