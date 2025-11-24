Poliomyélite : Après quelques cas recensés, l’État se mobilise pour protéger les enfants

Alors que l’Algérie maintient depuis près de trente ans un bilan presque vierge de poliomyélite, le ministère de la Santé annonce une mobilisation sanitaire renforcée. Cette décision intervient après la confirmation de trois cas isolés dans les wilayas de Touggourt, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar. Les enfants concernés n’avaient reçu aucune dose de vaccin, selon les autorités.

Malgré la rareté de ces cas, le pays choisit l’anticipation. À partir du 30 novembre, la tutelle lance officiellement les Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, une opération massive et préventive destinée à préserver l’immunité collective des enfants.

Une campagne nationale pour renforcer l’immunité collective

Le ministère de la Santé annonce que la campagne cible 4 425 502 enfants, âgés de 2 mois à 59 mois, soit la tranche la plus vulnérable. Les vaccinations se dérouleront au niveau de 274 établissements publics de santé de proximité, avec l’appui d’équipes mobiles sur tout le territoire national.

La campagne se déroulera en trois phases :

1re phase : du 30 novembre au 6 décembre 2025

du 30 novembre au 6 décembre 2025 2e phase : du 21 au 27 décembre 2025

du 21 au 27 décembre 2025 3e phase : du 25 au 31 janvier 2026, avec le vaccin injectable VPI

Le ministère précise que tous les enfants appartenant à la tranche d’âge ciblée doivent recevoir les trois doses, même ceux déjà vaccinés auparavant dans le cadre du calendrier vaccinal classique.

Pourquoi une nouvelle mobilisation ?

Selon la tutelle, ces journées de vaccination répondent à l’apparition de cas sporadiques de poliovirus dérivé du vaccin de type 2 (VDPV2) dans certaines régions.

Le ministère rappelle toutefois que cela n’affecte aucunement la certification internationale obtenue par l’Algérie, reconnue comme pays indemne du poliovirus sauvage depuis 2016.

Pour faire face aux souches mutées, les services sanitaires adoptent le vaccin oral type 2, reconnu pour son efficacité et sa sécurité, tout en maintenant l’utilisation du VPI injectable.

Le ministère insiste sur un point : « Chaque dose compte ».

La vaccination reste l’unique moyen d’éviter la transmission du virus et de protéger les plus jeunes.

Les autorités appellent les parents à se rendre dans les établissements de santé les plus proches ou à rencontrer les équipes mobiles déployées dans les quartiers et zones éloignées.