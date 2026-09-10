«Bougnoules», «singes»… Des policiers de Carcassonne au cœur d’une polémique après des propos racistes

Racisme, dérives complotistes et apologie du putschisme : un enregistrement choc accable un équipage de la police municipale de Carcassonne. Les propos tenus lors d’une patrouille en novembre 2025 franchissent la ligne rouge, suscitant une vive polémique et soulevant des questions majeures sur les dérapages au sein de la profession.

L’affaire a été révélée ce mardi par Midi-Libre. Dans une enquête exclusive, le quotidien régional s’est appuyé sur l’analyse d’une vidéo de six heures, enregistrée par inadvertance. Le chef d’équipage, C. R., pensait avoir éteint sa caméra-piéton, filmant ainsi toute la patrouille à son insu.

L’intéressé, un brigadier-chef principal de 50 ans, ancien parachutiste militaire et sympathisant du Rassemblement national (RN), est à l’origine d’une grande partie des dérapages. Dans des extraits diffusés par Midi-Libre, on l’entend notamment lancer : « Ils roulent vite ces bougnes », en référence au terme raciste « bougnoules ». Un autre membre de l’équipage surenchérit plus loin : « C’est un bougnoule qui pue le kebab ».

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« On va devenir musulmans sous Macron »

La suite des enregistrements révèle d’autres propos racistes tenus par C. R. Le quinquagénaire s’agace ouvertement : « J’en peux plus, en centre-ville, du bicot, du nègre, du nègre, du bicot, de l’Afghan… ». Il va plus loin en assimilant les personnes d’origine africaine à des « singes », appuyant ses dires par une imitation caricaturale.

Outre les attaques racistes, les propos de C. R. ciblent la gauche sur fond de théories complotistes : « On s’est fait bouffer, on a fait venir tout le monde, on a pris 40 ans de merde, de gauchiasse ». Le policier relaie également la rumeur prétendant que Brigitte Macron serait un homme, avant de revenir sur l’immigration : « On est devenus chrétiens sous Clovis, on va devenir musulmans sous Macron. (…) Moi j’aurais pensé qu’il y ait un putsch sous ce gouvernement, l’armée va monter au créneau, ce n’est pas possible ».

Selon Midi-Libre, la séquence — où apparaissent également une justification des tortures de la guerre d’Algérie et un soutien affiché à la Russie — a circulé en interne dès la fin 2025. C’est paradoxalement à la suite d’une plainte déposée par C. R. lui-même pour atteinte à la vie privée que les gendarmes ont récupéré la vidéo en janvier. Le parquet de Carcassonne a depuis ouvert une enquête préliminaire.

Les policiers suspendus de leurs fonctions

Depuis ces révélations, le climat s’est fortement dégradé au sein de la police municipale de Carcassonne. Un agent a déposé plainte contre C. R. pour des menaces, tandis que plusieurs autres fonctionnaires, disant subir du harcèlement, ont également engagé des poursuites et sont désormais en arrêt maladie.

Les premières sanctions sont tombées mercredi 9 septembre : plusieurs policiers municipaux de Carcassonne ont été suspendus de leurs fonctions à la suite de la révélation de leurs propos discriminatoires et complotistes. De son côté, le maire de la ville dénonce des déclarations « à vomir » tout en assurant qu’il n’avait jamais eu connaissance de cette affaire.

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