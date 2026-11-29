Quatre fonctionnaires de la brigade anticriminalité (BAC) de Saint-Denis comparaissent devant le tribunal correctionnel de Bobigny (Seine-Saint-Denis) dans une affaire que la procureure qualifie elle-même de « dossier un peu sale ». Au cœur de l’audience : l’interpellation controversée, le 19 mars 2025, d’un vendeur de cigarettes à la sauvette d’origine algérienne à bord d’un véhicule banalisé.

Selon l’accusation, la victime, Samir T., aurait été violemment frappée jusqu’à perdre connaissance peu après avoir été relâchée, puis dépouillée de ses affaires — à l’exception de son téléphone et de sa carte d’aide médicale d’État (AME), délibérément détériorés. Pour tenter d’étouffer l’affaire, un procès-verbal comportant une fausse identité aurait ensuite été établi.

D’après Mediapart, trois policiers — Nelson A. (33 ans), Arthur C. (33 ans) et Frédéric B. (37 ans) — répondent de chefs d’accusation particulièrement lourds : arrestation arbitraire, violences en réunion ayant causé quinze jours d’incapacité totale de travail, vol et dégradation de biens. Nelson A. encourt en outre la qualification de « faux en écriture publique », un chef d’accusation susceptible de l’exposer à une cour criminelle.

De son côté, leur supérieur hiérarchique, Nicolas H. (44 ans), comparaît pour complicité d’arrestation arbitraire. Il lui est reproché d’avoir orienté une caméra de vidéosurveillance depuis le commissariat afin d’empêcher l’enregistrement des faits.

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Des images avant et après

Samir T., un Algérien de 34 ans en situation irrégulière, a vu son témoignage confirmé par des images de vidéosurveillance municipale. Celles-ci montrent son visage intact avant de monter dans la voiture de la BAC, puis tuméfié à sa sortie, avant qu’il ne s’évanouisse en racontant sa mésaventure. Hospitalisé à Saint-Denis pour une fracture du nez, d’importants hématomes et une lésion à l’œil droit, il a immédiatement porté plainte, déclenchant une enquête de l’IGPN qui a corroboré sa version constante des faits.

À la barre, visiblement éprouvé, la victime a dénoncé un véritable « enlèvement » commis par des agents agissant « comme une mafia ». Assurant rechercher une « réhabilitation » plutôt qu’une vengeance, il a fait part de sa peur désormais viscérale des forces de l’ordre. Son avocate, Me Malika Ibazatene, s’est interrogée à l’audience sur les mobiles d’un acharnement gratuit contre un homme vulnérable et coopérant, évoquant tour à tour la préméditation, l’appât du gain ou ses origines étrangères.

Face au récit constant de Samir T. — qui dénonce un embarquement sous la menace, des coups et une éjection du véhicule en marche avec affaires abîmées —, Nelson A. et Frédéric B. concèdent des « claques » et expriment des regrets, tandis qu’Arthur C. nie tout coup mais admet avoir menti pour couvrir ses collègues. Nelson A. reconnaît aussi avoir inventé une fausse identité sur le procès-verbal pour masquer les violences.

L’audience révèle par ailleurs de nets manquements au contrôle judiciaire de Nelson A. et Arthur C., qui ont continué à se voir malgré l’interdiction — notamment lors d’un pot de départ agité au commissariat et après qu’Arthur C. a été retrouvé ivre et sous méthamphétamines sur une autoroute —, sans toutefois être placés en détention provisoire.

Des propos racistes dans une conversation WhatsApp

À la barre, le brigadier-chef Nicolas H. reconnaît des « manquements » internes — accès libre aux caméras de surveillance sans habilitation et rédaction habituelle de procès-verbaux simplifiés hors de la présence des mis en cause — mais rejette toute accusation de complicité. Affirmant avoir d’abord cru à un « affabulateur » lorsqu’il a appris la plainte de Samir T., il assure n’avoir jamais cherché à masquer les faits en déplaçant l’angle d’une caméra, ce qui pousse sa défense à plaider la relaxe face aux « supputations de l’IGPN ».

L’exploitation du téléphone de ce supérieur, lors de sa garde à vue en avril 2026, a toutefois révélé des échanges WhatsApp accablants entre les membres de l’équipage. Dans ces messages, Frédéric B. et Nelson A. multiplient les insultes racistes à l’encontre de la victime — qualifiée de « bougnoule » —, tandis que Nelson A. la surnomme « Elephant Man » en référence à son visage tuméfié par les coups.

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À l’audience, les deux policiers tentent de minimiser ces propos en évoquant un espace de discussion privé « sans langue de bois » ou un simple effet de groupe déconnecté de leur comportement sur le terrain. Bien que la justice n’ait pas retenu la circonstance aggravante de racisme, la révélation de ces échanges dans la presse a poussé la défense à demander sans succès le huis clos et à contester la validité juridique de l’exploitation des téléphones.

Des interdictions définitives d’exercer requises

Évoquant un « étrange écho » avec l’affaire Michel Zecler, la procureure Fanny Bussac dénonce les mensonges des policiers face à la parole fiable de Samir T. Elle requiert de lourdes peines — six mois avec sursis pour le chef Nicolas H., un an ferme aménageable pour Arthur C., dix-huit mois ferme pour Frédéric B. et deux ans ferme avec mandat de dépôt pour Nelson A. — assorties d’une interdiction définitive d’exercer pour les trois membres de l’équipage.

Face à ces réquisitions qui briseraient leurs carrières — Frédéric B. ayant déjà démissionné —, la défense plaide la relaxe, le doute ou de simples peines avec sursis. Les avocats mettent en avant les états de service irréprochables des prévenus en secteur difficile, présentant les violences et le faux procès-verbal comme un dérapage isolé lié à des problèmes personnels ou au stress du terrain.

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