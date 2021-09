Policier ayant tué sa famille : les révélations du parquet de Jijel

Suite à l’incident choquant ayant secoué hier la wilaya de jijel, de nouveaux détails ont été communiqués aujourd’hui lundi 13 septembre par le procureur de la république près le tribunal de Tahar à l’est de jijel.

En effet, les services sécuritaires compétents ont enfin réussi à mettre la main sur le mis en cause. Ce dernier, qui est un policier âgé de 43 ans et travaillant à la Sûreté de la wilaya susmentionné, a été trouvé dans l’une des chambres de sa maison. Une pièce dans un état de construction non fin et dans laquelle le criminel se trouvait allongé par terre et blessé par balles.

Les services sécuritaires ont trouvé l’arme a feu posé juste a coté du corps du criminel, qui a été transporté en urgence vers l’hôpital vu son état critique et ses graves blessures causées par les tirs d’arme à feu.

Enquête et autopsie pour les corps des victimes

Rappelons que le policier a froidement tué hier sa femme âgée de 39 ans et leur deux filles âgée de 12 ans et 9 ans, en usant de son arme à service. Les trois victimes ont péri sur les lieux suite aux impacts de balles qu’elles ont reçu au niveau de la tête, d’après ce qui a été mentionné dans le communiqué du tribunal Tahar.

À cet effet, le procureur général a ordonné l’ouverture d’une enquête en procédant tout d’abord à l’autopsie des corps des trois victimes tandis que les investigations visant à mettre la lumière sur cette affaire, sont toujours en cours. Cependant, le criminel reçoit actuellement des soins intensif vu la gravité de ses blessures.